¿Qué pasa con la negociación y la huelga de transporte en A Coruña? Claves tras el no al preacuerdo

Una pasajera en la estación de autobús de A Coruña durante la huelga. Enrique Romanos Tardío

La clara negativa del sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña al preacuerdo alcanzado esta semana entre la patronal y los sindicatos CC.OO. y UGT, del que se descolgó la CIG, deja de nuevo en el aire la posibilidad de una huelga general en el sector que, tras las movilizaciones que se han ejecutado desde finales del 2025, es cada vez más real.

La central sindical nacionalista denunció diferentes maniobras de la patronal durante estas jornadas, como la entrega tardía del censo y diferentes presiones para que los trabajadores suscribieran el documento acordado el pasado lunes, tras una ardua negociación.

No obstante, el claro no deja un escenario en el que la negociación deberá avanzar a gran velocidad tras semanas sin ningún tipo de acuerdo para evitar la parálisis del sector.

CIG tendió ayer la mano en un comunicado para "facilitar el diálogo", aplazando hasta el lunes el inicio de esa huelga indefinida que planea sobre el sector. Entiende que estos resultados "le obligan a la patronal a negociar para avanzar en la mejora de las condiciones laborales y salariales", lanzando un claro mensaje al sector: "no resignarse ni decaer y mantener la misma firmeza en la demanda de un convenio digno que ha demostrado hasta ahora, sobre todo después de manifestar a las claras que las ofertas hechas por la patronal no colman sus expectativas".

UGT, por su parte, "acepta y respeta el mandato expresado por el sector", tal y como han expresado en nota de prensa, calificando la respuesta de "clara y democrática". Por ello, entienden que "se abre una nueva etapa en la que será necesario tomar decisiones acordes a la situación que decidan nuestros afiliados y afiliadas".

La postura de la patronal

La patronal reivindica en un comunicado las "mejoras" del preacuerdo alcanzado y entienden que "los términos del preacuerdo dejan de tener validez y no producen efecto ninguno".

Las organizaciones firmantes apelan ahora a la responsabilidad de todas las partes ante un sector estratégico para la provincia de A Coruña y para Galicia, "del que dependen millares de personas usuarias cada día para acceder a su trabajo, a la educación, a la sanidad y a los servicios públicos". "La continuidad y calidad del servicio exigen decisiones rigurosas y sostenibles que compatibilicen la protección del empleo con la viabilidad de las empresas y la movilidad de la ciudadanía", afirman.

La siguiente reunión, sin fecha

A pesar de la premura, ninguna de las partes ha sido citada para abordar en una nueva reunión la situación del convenio. Tras ser necesaria la mediación de la Xunta, se alcanzó un preacuerdo con una subida salarial para 2025 del 3,4%, en 2026 del 3,4% revisable al IPC, dicho importe repercutiría en las nóminas de 2027.

Entre otras medidas se incluía un plus de absentismo de 1.000 euros brutos al año, siempre y cuando la tasa de absentismo anual sea inferior al 6%.

Asimismo, se adaptaban sus condiciones de trabajo a la ley de desconexión digital y se recibían unos pluses de 35 euros por trabajar en días festivos, cantidad que aumentaba hasta 65 euros por trabajar los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero.

También incluía ese documento un plus por servicio discrecional que supere las 12 horas, equivalente al 60% del salario base diario, 17 días de permiso por lactancia y comunicación de los días de trabajo y descanso con 12 días de antelación, además de una regulación específica para el personal de acompañamiento.