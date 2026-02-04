Los trabajadores del transporte de A Coruña rechazan el preacuerdo con la patronal en la votación

El conflicto en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña continúa sobre la mesa. Este miércoles los trabajadores del sector estaban llamados a votar en las urnas dispuestas en las estaciones para ver si salía adelante el preacuerdo alcanzado el lunes entre CCOO, UGT y la patronal, con el voto en contra de la CIG. Finalmente, tras el recuento de los votos los trabajadores han rechazado el preacuerdo con 831 votos en contra.

Según los datos comunicados por la CIG, el preacuerdo firmado por UGT, CCOO y la patronal para el nuevo convenio fue rechazado por 831 votos en contra (70%) frente a 336 a favor (28%). Por ello, consideran que se confirma así su postura del "No", ya que "el documento pactado no responde a los objetivos marcados por el sector para esta negociación ni resulta suficiente después de dos meses de conflicto y 10 días de huelga".

Desde la central sindical señalan que este resultado se produce "a pesar de los esfuerzos realizados por la patronal (con la colaboración de UGT y CCOO) para condicionar el voto de parte del personal", y de lo que consideran un despropósito al "introducir una votación en urna en un sector en el que nunca se había utilizado este sistema de validación" debido a la complejidad que implica.

Asimismo, critican que la patronal retrasó al máximo el traslado de los censos y que envió modificaciones poco antes del inicio de la votación e incluso remitió listados de personal de otras provincias. También, denuncian que en el proceso "llegaron a participar los gerentes de algunas compañías que habían intervenido en la mediación por la parte empresarial".

En este sentido, la CIG agradece al personal el esfuerzo realizado durante todo el conflicto y, en particular, en esta jornada, a pesar de las presiones de todo tipo y de los intentos de manipulación.

Y frente a este cambio de escenario, anuncian que solicitarán una reunión urgente de mediación para continuar negociando y trabajarán para recomponer la unidad sindical con el objetivo de alcanzar el mejor convenio posible para el sector.

En esta línea, con el fin de facilitar el diálogo, la CIG aboga por mantener la suspensión de la huelga indefinida, dando como plazo hasta el próximo lunes para llegar a un acuerdo digno que cierre de manera definitiva el conflicto.

La CIG entiende que este resultado obliga a la patronal a negociar para avanzar en la mejora de las condiciones laborales y salariales, por lo que el sindicato sostiene que defenderá la propuesta que hizo constar en el acta de la reunión en la que se firmó el preacuerdo.

Resultados por urnas

Las votaciones se desarrollaron de 10:00 a 20:00 en las estaciones y los resultados por urnas fueron los siguientes: