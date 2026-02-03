Los trabajadores votarán en urna si se suspende la huelga del transporte por carretera en A Coruña

Trabajadores y trabajadoras del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña están convocados en esta jornada a asambleas para exponerles, por parte de los representantes sindicales de la CIG, UGT y CCOO, el preacuerdo alcanzado con la patronal, que no firmó la central nacionalista por entender que los avances son "mínimos".

Serán asambleas separadas por parte de los sindicatos y con una votación fijada para este miércoles, día en el que se colocarán urnas en las estaciones de Santiago de Compostela, Ferrol, A Coruña y Carballo, ha precisado a Europa Press Iván Cancela, de UGT-Transportes.

En ellas, se decidirá si se desconvoca la huelga indefinida o se mantiene la propuesta inicial.

Esto después de que ayer se acordase la suspensión a la espera de lo que decidan tras un preacuerdo suscrito por UGT y CCOO, no por la CIG, y que se produjo en el marco de la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais respecto a la negociación de un convenio "digno".

Las posturas de los sindicatos

En cuanto al preacuerdo, la CIG sostuvo, en un comunicado, que no lo firma por considerar que no incluye "avances salariales ni laborales" y que el texto pactado, durante la tercera reunión de mediación, "no cumple los objetivos marcados".

Así considera insuficiente la oferta de la patronal, con un incremento del 3,4% para los años 2025 y 2026 en línea con el IPC por "no recuperar el poder adquisitivo perdido". Para el próximo año, las empresas se abren a revisar las tablas si la inflación real supera ese porcentaje. La jornada anual que se pacta queda fijada en 1.800 horas.

La CIG ve "mínimos" los avances y cuestiona que no se negociasen aspectos como el plus de nocturnidad, la ampliación de permisos o la mejora de las coberturas en las situaciones de incapacidad temporal, entre otros.

Frente a esto, en declaraciones a Europa Press, Iván Cancela, de UGT Transportes, ha indicado que "el paquete global supera las expectativas" en relación a los acuerdos alcanzados.

Entre ellos, ha citado la subida salarial anual prevista, el reconocimiento de los festivos con bonificación de los mismos o que la jornada continua se incluya en el convenio.

"Hay un aumento de los asuntos propios", ha citado también como otro ejemplo.