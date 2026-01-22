Este viernes, último día de huelga de autobuses en A Coruña: estos son los servicios mínimos

Este viernes será el último día de huelga de autobuses del mes de enero en A Coruña y su área de influencia. Si a lo largo de la próxima semana no se alcanza un acuerdo entre el comité de empresa y la patronal, el conflicto laboral dará paso a un paro indefinido a partir del 2 de febrero.

Tras el seguimiento total de las jornadas de huelga convocadas los días 12, 13, 16, 19 y 20 de enero, este 23 de enero el servicio volverá a verse interrumpido. En anteriores paros, la circulación de autobuses fue mínima, a pesar de la existencia de servicios mínimos decretados por la Xunta.

Para esta nueva jornada de huelga, la administración autonómica ha fijado unos servicios mínimos que, no obstante, podrían no cumplirse, como ya ocurrió en convocatorias anteriores.

En las rutas no integradas de menos de 25 kilómetros, se establece una frecuencia mínima del 50% en las franjas horarias de 06:00 a 09:00 y de 18:00 a 21:00 horas. En las líneas de más de 25 kilómetros con origen o destino en alguna de las siete ciudades gallegas, se garantiza una expedición de ida y otra de vuelta en los servicios con salida anterior a las 14:00 horas y posterior a las 18:00 horas.

En el caso del transporte escolar, los servicios mínimos afectan a las expediciones integradas de más de 4 kilómetros, manteniéndose los trayectos de entrada entre las 7:30 y las 10:30 horas y los de salida entre las 13:30 y las 19:00 horas.

Posible huelga indefinida

Mientras tanto, patronal y sindicatos están convocados a una mediación el próximo lunes en Santiago de Compostela. La reunión tendrá lugar en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais a partir de las 10:30 horas.

Los trabajadores reclaman un nuevo convenio colectivo para el sector del transporte de A Coruña, que contemple una subida salarial "digna", una reducción de la jornada laboral y la actualización de los permisos retribuidos y los días de asuntos propios, entre otras demandas. De no alcanzarse un acuerdo en los próximos días, la huelga pasará a ser indefinida desde el 2 de febrero.