Los pescadores de A Coruña volverán a faenar tras el acuerdo con el Gobierno: "Es una solución a corto plazo"

El sector pesquero de A Coruña volverá a faenar este martes. La huelga que tuvo su primera jornada hoy queda desconvocada tras el acuerdo alcanzado entre la Confederación Española de Pesca y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respecto al nuevo Reglamento de Control de la Pesca de la Unión Europea.

Ambas partes han aceptado algunas modificaciones sobre el texto presentado y en vigor desde el pasado 10 de enero.

Gustavo Chacartegui, portavoz de la cofradía de Ferrol y presente esta mañana en las protestas que tuvieron lugar en el puerto de A Coruña, explica que desconvocan la huelga siguiendo con la decisión tomada por la federación nacional y la gallega, "aunque no estamos contentos con el resultado".

El patrón indica que "no han quitado la norma, simplemente la han suavizado un poco". A modo de ejemplo, señala que algunas cuestiones acordadas implican cambios en la norma pero no la suspensión de la misma. "En cualquier momento piden que sí se aplique y la norma está ahí. Es una solución a corto plazo", critica.

Chacartegui señala también que en Galicia "muchos compañeros trabajan en embarcaciones que van a verse afectadas en un par de años. En la ría de Ferrol hay gente que trabaja sola porque por desgracia no hay pesca suficiente. ¿Cómo hace para avisar minutos antes de llegar a puerto?". A esto se suman las duras condiciones del mar en Galicia, sobre todo en invierno, que dificultan todavía más acciones complementarias a la navegación como serían estas declaraciones antes de llegar a puerto.

"Han hecho un parche para calmar, pero no es la solución. No nos quedaremos en huelga porque todo el mundo estará trabajando", valora antes de añadir que lo acordado "no es suficiente".

El pescador señala el aumento de la burocracia como uno de los principales problemas actuales del sector, algo que se ve agudizado con la aplicación de la nueva normativa europea.

"Cuando llegas a puerto en la lonja ya hacen un punto de control porque revisan el producto. Eso está conectado con la Xunta y lo pueden ver al momento. ¿Qué más control quieren? Ese es el mejor control", resume.

Los acuerdos

Los principales cambios afectan a la anotación de capturas desde el kilo cero cuando sean inferiores a 50 kilogramos. En este caso, no se considerará infracción los errores en las estimaciones de cantidades del diario de a bordo y la Secretaría General de Pesca dará instrucciones concretas para aplicar las disposiciones. Así, España solicitará esta consideración a la Comisión Europea y presentará el "punto varios" en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea del próximo 26 de enero.

Por otra parte, se entenderá como cumplida la obligación de facilitar información de las capturas cuando esto se haga al menos una vez al día antes de la entrada a puerto o en el lugar de desembarque.

Respecto a la notificación previa, la Secretaría General de Pesca establecerá que la notificación se llevará a cabo cuando el buque ponga rumbo a puerto, en un plazo que podrá ser más breve que las 4 horas previstas en el reglamento. La excepción será en los supuestos en los que haya plazos específicos para la notificación previa o en buques sujetos a la obligación de preaviso.

Ambas partes mantendrán un nuevo encuentro para evaluar la aplicación de estas medidas.