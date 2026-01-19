Los autobuses de A Coruña irán a huelga este martes: estos son los servicios mínimos

Este martes, 20 de enero, la provincia de A Coruña no tendrá servicio de autobuses. Los conductores del transporte de viajeros por carretera convocan el quinto de los seis días de huelga previstos para este mes. A partir del día 2 de febrero, la huelga de autobuses en la provincia será probablemente indefinida.

La excepción será la ciudad de A Coruña, donde el transporte de autobús urbano tiene un contrato distinto al resto.

Los sindicatos CIG, UGT y CC.OO convocan estos días de paro demandando una mejora de las condiciones de trabajo de los conductores. Entre otras cuestiones, piden mejoras salariales y de conciliación tras cuatro años con el convenio caducado, así como una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.

Los primeros paros tuvieron lugar el pasado mes de diciembre, con cuatro días de huelga que concluyeron sin un acuerdo con la patronal.

Servicios mínimos de autobús en A Coruña

Para esta nueva jornada de huelga de autobuses, la Xunta de Galicia ha establecido unos servicios mínimos que, de todas formas, es posible que no se cumplan. En anteriores días de paro muy pocos autobuses llegaron a realizar sus recorridos.

En todo caso, se incluyen como servicios mínimos las rutas no integradas de menos de 25 kilómetros con frecuencias mínimas del 50% en los horarios de 06:00 a 09:00 y de 18:00 a 21:00 horas. En las rutas de más de 25 kilómetros con origen o destino a alguna de las siete ciudades se mantiene una expedición de ida y otra de vuelta en los servicios con salida anterior a las 14.00 horas y posterior a las 18.00 horas.

En el transporte escolar de las expediciones integradas se mantienen como servicios mínimos los viajes de más de 4 kilómetros de entrada desde las 7:30 horas hasta las 10:30 horas y los de salida de 13:30 a 19:00 horas.

Para los usuarios de centros socioasistenciales para personas mayores en situación de dependencia o personas con discapacidad, se mantienen las entradas a los centros de 08:00 a 11:30 horas y de salida de 16:30 a 20:00 horas.