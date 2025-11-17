La Diputación de A Coruña elimina la cita previa en sus oficinas tributarias desde enero

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín García Formoso. Deputación de A Coruña.

La Diputación de A Coruña suprimirá la cita previa en todas sus oficinas de atención tributaria a partir del 1 de enero de 2026, una medida anunciada este lunes por su presidente, Valentín González Formoso, durante una visita a la oficina provincial de Recaudación en Santiago.

El cambio permitirá que cualquier persona pueda acudir directamente a realizar trámites ordinarios, recuperando plenamente la atención libre sin necesidad de reserva previa.

Formoso destacó que "la administración debe ser abierta y accesible para todos", subrayando que solo el 20% de las gestiones presenciales se realizaban con cita previa.

Pese a la supresión del sistema, se mantendrá la posibilidad de solicitar cita para trámites complejos que requieran asesoramiento especializado, como plusvalías, expedientes ejecutivos o gestiones catastrales.

En 2024, los servicios tributarios de la Diputación realizaron más de 429.000 asistencias, de las cuales casi 70.000 fueron presenciales, incluyendo 14.357 con cita previa.

Las estadísticas muestran un aumento progresivo del uso de la atención presencial, mientras que las vías no presenciales siguen en expansión: la Oficina Virtual Tributaria pasó de 100.746 trámites en 2021 a 262.953 en 2024, y la atención telefónica y por correo electrónico sumó otras 96.000 asistencias.

El presidente provincial hizo hincapié en el carácter social de la medida, defendiendo que "la brecha digital no puede convertirse en un muro".

La Diputación considera prioritario facilitar el acceso a los servicios públicos a personas mayores o en situación de vulnerabilidad digital, que requieren atención acompañada y personalizada.

El organismo cuenta con 14 oficinas tributarias en la provincia, situadas en A Coruña (2), Ames, Arteixo, Arzúa, Betanzos, Corcubión, Ferrol, Narón, Negreira, Ordes, Ortigueira, Ribeira y Santiago, que adoptarán este nuevo modelo desde comienzos de año.