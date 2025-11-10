La Diputación de A Coruña crea la comisión para impulsar las Casas de Acompañamiento a Personas Mayores

La Diputación de A Coruña da un paso decisivo en la transformación de los cuidados a personas mayores con la creación de una comisión político-técnica destinada a desarrollar las nuevas Casas de Acompañamiento a Personas Mayores (CAM).

Se trata de un modelo pionero en Galicia que busca ofrecer hogares más humanos, abiertos a la comunidad y adaptados a las necesidades individuales de cada residente.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, subrayó que la iniciativa pretende "romper con el aislamiento y el desarraigo en residencias tradicionales" y generar espacios donde los mayores se sientan acompañados y cuidados de manera cercana y participativa.

La comisión, presidida por Formoso, integra a técnicos de múltiples áreas y representantes de todos los grupos políticos, lo que permitirá diseñar un modelo riguroso, sostenible y adaptado a la realidad de los municipios gallegos.

Las CAM se inspiran en experiencias de países nórdicos y apuestan por residencias de pequeño tamaño y ámbito comarcal, con planes de atención personalizados, espacios abiertos al entorno y programas de convivencia intergeneracional que involucren a familias, centros educativos y asociaciones locales.

Los primeros proyectos piloto se desarrollarán en As Pontes, Rianxo y Ordes, con el centro de As Pontes como referente.

Además, las nuevas instalaciones incorporarán tecnología avanzada, desde domótica y telemedicina hasta sistemas de rehabilitación física y cognitiva, para mejorar la vida de los residentes y facilitar la labor del personal profesional.

Los espacios comunes incluirán huertos, áreas abiertas y la posibilidad de compartir actividades con familiares y amigos, reforzando el carácter afectivo y comunitario del proyecto.

"Queremos crear una red de hogares que combine innovación y cuidado humano, donde cada persona mayor se sienta acompañada y protegida en su día a día", concluyó Formoso.