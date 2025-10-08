La Diputación da Coruña homenajea a Picadillo en San Sebastián Gastronómika

La Diputación de A Coruña rindió homenaje este martes en San Sebastián Gastronómika a Manuel María Puga y Parga, Picadillo, una de las figuras más emblemáticas de la gastronomía gallega.

El acto, celebrado en el marco de la feria internacional, incluyó la presentación del libro 150 anos de Picadillo, de Martín Pais, apoyado por la Diputación y que reúne una veintena de reinterpretaciones de las recetas del célebre coruñés elaboradas por cocineros y cocineras de toda Galicia.

En la presentación participaron el vicepresidente de la Deputación, Xosé Regueira; el autor del libro, Martín Pais; los cocineros Luis Veira y Beatriz Sotelo, y el bodeguero José Crusat.

Regueira destacó la importancia de Picadillo como "el sabor y el espíritu de A Coruña" y definió el caldo gallego, reinterpretado por Veira y Sotelo durante la jornada, como "mucho más que una comida; es identidad".

El vicepresidente invitó al público donostiarra a descubrir la provincia de A Coruña, "un territorio que combina 956 kilómetros de costa con un interior riquísimo, donde se producen alimentos de primera calidad gracias al trabajo de su gente".

Por su parte, Martín Pais explicó que el libro nació de una idea "tan bonita como necesaria: escribirle a Picadillo un libro en el que veinte profesionales reinterpretasen sus platos".

"Este trabajo, añadió, es el primer documento que refleja quién fue Picadillo y su legado gastronómico, un patrimonio cultural de Galicia que quedará para siempre".

Tras la presentación, Luis Veira, del restaurante Árbore da Veira, y Beatriz Sotelo ofrecieron una demostración en directo del caldo gallego, acompañado por el vino tinto Pintadoiro, de la IXP Terras de Barbanza e Iria, elaborado por José Crusat, de Adega Entre os Ríos.

La participación de la Deputación en San Sebastián Gastronómika se enmarca dentro de la campaña "A paisaxe que sabe", con un stand propio dedicado a la promoción del turismo gastronómico coruñés.

En él participan productores locales como Bonilla a la Vista, A Conserveira y Queixo Galmesán, ejemplos del sabor y la calidad que caracterizan a la provincia.