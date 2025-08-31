La Diputación de A Coruña viaja a Escocia para estrechar lazos en torno al Camino de Santiago

Valentin González Formoso, en una foto de archivo. Deputación de A Coruña.

La Diputación de A Coruña emprende esta semana una visita institucional a Escocia con el objetivo de reforzar la proyección internacional del Camino de Santiago y abrir nuevas vías de colaboración en ámbitos clave como la peregrinación, la cultura y el mundo académico.

La delegación, encabezada por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, incluye a responsables de Turismo y de la promoción del Camino Inglés. El ente provincial ya venía desarrollando con éxito en los últimos años acciones de promoción en Inglaterra e Irlanda, aunque esta será la primera vez que busca alianzas estratégicas en Escocia.

Uno de los encuentros centrales será con el Scottish Pilgrim Routes Forum (SPRF), la entidad que coordina una red nacional de once rutas de peregrinación en el país.

La reunión permitirá explorar sinergias con el Camino Inglés y estudiar posibles acciones conjuntas de promoción en ambos territorios.

El SPRF, activo desde 2012, se ha consolidado como referente en la preservación de la herencia espiritual escocesa y mantiene vínculos con la Confraternity of Saint James, con la que la Diputación colabora desde hace años en la difusión del Camino en el Reino Unido.

El viaje también incluye una parada en la Universidad de St Andrews, la más antigua de Escocia y una de las más prestigiosas del Reino Unido.

Allí, los representantes provinciales se reunirán con la profesora Ana Barazal Barreira, de la School of Modern Languages, para establecer líneas de colaboración académica y cultural.

La institución universitaria, con una sólida presencia de estudios hispánicos y gallegos, se presenta como una plataforma estratégica para acercar el Camino Inglés a nuevas generaciones de estudiantes internacionales.

La agenda concluirá con una reunión institucional en el Consulado de España en Edimburgo, en la que participarán el cónsul Santiago Miralles, el asesor cultural Antonio Goñi, representantes del Gobierno escocés y expertos universitarios como el historiador Cristopher Storrs y la profesora Cristina González-Longo.

En este encuentro se plantearán propuestas conjuntas como exposiciones, conferencias, programas educativos en centros escolares y universitarios, y acciones de difusión cultural y turística.

Con esta iniciativa, la Diputación de A Coruña busca reforzar los lazos históricos y culturales que unen Galicia con Escocia, posicionando al Camino Inglés y al Camino Fisterra-Muxía como ejes de colaboración internacional y como motor de desarrollo cultural y patrimonial para la provincia.