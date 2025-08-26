Proponen sanciones para tres vecinos de Santiago e Irixoa por hacer una barbacoa y quemar rastrojos

La Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña ha propuesto para sanción a tres personas por supuestas infracciones graves a la Ley de Montes de Galicia.

Las actuaciones se produjeron durante servicios preventivos en una jornada de máxima alerta por riesgo de incendio, una situación en la que están expresamente prohibidas actividades con fuego al aire libre.

El primero de los hechos tuvo lugar en Muxía, cuando una patrulla de la Guardia Civil, que realizaba labores de vigilancia ciudadana, detectó una columna de humo en las inmediaciones de la playa Dos Muíños. Al acercarse, los agentes localizaron a dos personas realizando una barbacoa, una práctica expresamente prohibida durante estos episodios de alto riesgo.

El segundo caso se registró en la parroquia de Ambroa, en Irixoa, tras una llamada de alerta que informaba de un incendio forestal a escasos 100 metros de varias viviendas. Al llegar al lugar, una patrulla del Puesto de Curtis comprobó que se trataba de la quema de rastrojos en una finca privada.

En ambos casos, los agentes obligaron a los responsables a apagar el fuego y levantaron acta-denuncia por infracción grave a la Ley 7/2012 de Montes de Galicia.

Las sanciones económicas por este tipo de conductas oscilan entre los 1.001 y 1.000.000 euros, dependiendo de la gravedad, la intencionalidad y los daños causados.

La Guardia Civil llama a la concienciación ciudadana y colaboración activa para prevenir nuevos incendios en Galicia.