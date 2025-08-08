La Diputación de A Coruña aprueba una nueva ordenanza de subvenciones para simplificar la normativa

El pleno de la Diputación de A Coruña ha aprobado, este viernes, la nueva ordenanza general de subvenciones y transferencias de la institución provincial que, a partir de su entrada en vigor con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, regulará la concesión de ayudas.

Este paso supone simplificar la normativa existente hasta ahora, que constaba de dos disposiciones principales; la ordenanza general de subvenciones y las bases generales reguladoras de los programas de subvenciones.

Además dio luz verde por unanimidad a la adenda al convenio de colaboración entre la institución provincial y el Ayuntamiento de Arteixo para la financiación de infraestructuras en el polígono de Sabón como consecuencia de la cesión del área empresarial a la administración local.

El documento recoge un incremento de 73.204,55 euros sobre lo previsto inicialmente para desarrollar una senda en la zona del embalse y la Avenida de la Prensa, de modo que la aportación de la Diputación se eleva ahora hasta los 670.673,55 euros. Con esa dotación se sufragará el 100% de la nueva infraestructura.

En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, visitó hoy, en compañía de la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, las obras que están comenzando en el campo municipal de la localidad.