Incendios forestales en A Coruña: la Xunta considera controlados los dos de Ponteceso (A Coruña)

Vista del humo, a 5 de agosto de 2025, en Ponteceso, A Coruña, Galicia (España) Gustavo de la Paz - Europa Press

Galicia sigue luchando contra los incendios forestales. Según los datos facilitados por la Consellería de Medio Rural a última hora de esta tarde, en la provincia de A Coruña permanecen especialmente activos cuatro incidentes en As Pontes, Camariñas y en Ponteceso tanto en Corme Aldea como en Brantuas.

As Pontes, estabilizado

En As Pontes de García Rodríguez, la situación es estabilizado. A las 13:34 de hoy se declaró estabilizado un incendio en la parroquia de O Freixo, que ronda de momento las veinte hectáreas calcinadas desde que estuvo activo ayer a las 22:03. Trabajan en su extinción 9 agentes, 14 brigadas, 12 motobombas, un pa y un helicóptero.

Camariñas, controlado

Por su parte, en Camariñas - Xaviña, la Xunta considera este foco como controlado desde las 7:16. El fuego se inició a las 16:57 del martes y fue necesario decretar la situación 2 debido a la cercanía al núcleo poblacional. Afecta por el momento a 50 hectáreas y en su extinción, además de la UME, han intervenido 3 técnicos, 21 agentes, 23 brigadas, 18 motobombas, 3 pas y 4 helicópteros.

Las miradas, a Ponteceso: Corme y Brantuas, controlados

En el ayuntamiento de Ponteceso son dos los focos activos. Por un lado, en Corme Aldea, desde las 23:52 se considera controlado un incendio que obligó también a decretar la situación 2, ya desactivada, y que se declaró a las 14:12 del martes afectando a 60 hectáreas hasta la fecha.

La UME participa en su extinción junto a 7 técnicos, 21 agentes, 22 brigadas, 19 motobombas, 4 pas y 3 unidades técnicas de apoyo, además de medios aéreos que se pudieron incorporar ayer al mejorar las condiciones meteorológicas.

Por su parte, en Brantuas, el fuego se considera controlado desde las 19:13 que afecta a alrededor de 200 hectáreas. El incendio se inició a las 20:30 del pasado sábado y hasta este momento ha requerido de la presencia de 5 técnicos, 25 agentes, 28 brigadas, 21 motobombas, 2 pas, 4 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y 11 aviones.