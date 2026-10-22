Convocan concentraciones contra la "represión policial" en siete ciudades de Galicia tras los disturbios en A Coruña

El próximo domingo, 25 de octubre, a las 12:00 horas, tendrán lugar concentraciones simultáneas contra la "represión policial" convocadas en A Coruña, Vigo, Ourense, Santiago de Compostela, Lugo, Ferrol y Pontevedra. La convocatoria está impulsada por el BNG, Galiza Nova, CIG y Erguer a raíz de las cargas policiales que se produjeron este miércoles en A Coruña tras una intensa jornada de disturbios a raíz de la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, a la ciudad.

Las concentraciones están convocadas en las subdelegaciones del Gobierno de A Coruña, Ourense, Lugo y Pontevedra y en el Farol de Urzáiz de Vigo, la plaza del Toural de Santiago y la plaza Amada García de Ourense.

Los primeros episodios de violencia se vivieron este miércoles por la mañana, una vez terminado el acto de Vox en la plaza de María Pita. Aquí, un numeroso grupo de unos 5.000 manifestantes llevaban cerca de hora y media protestando por la visita de Abascal cuando, según el relato policial, llegó un grupo organizado que incitó a la violencia dando lugar a las primeras cargas policiales.

Este jueves el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, avanzó que la Policía ya está investigando los hechos para identificar a los culpables.

Debido a lo sucedido, dos personas fueron detenidas por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos y liberadas posteriormente, esa misma noche. Además, también se registraron al menos una quincena de heridos, doce de ellos agentes de la Policía, según las primeras informaciones.

Disturbios por la mañana y por la noche

Los sucesos dieron lugar a una escalada de la violencia con muchos momentos de tensión vividos durante cerca de una hora en el entorno de María Pita.

La actuación policial, criticada por las mismas fuerzas que ahora convocan para el próximo domingo, dio lugar a una nueva protesta en la tarde.

De nuevo, esta comenzó de manera pacífica, con los manifestantes mostrando su rechazo a las cargas de la Policía ante la subdelegación del Gobierno y con una marcha improvisada hasta la sede de la delegación, pero todo acabó derivando en más episodios de violencia.

En este caso, una vez terminada la concentración, varios manifestantes se quedaron en la zona y empezaron a lanzar petardos contra los agentes de Policía, así como piedras. En respuesta, los agentes procedieron a realizar nuevas cargas utilizando sus porras.

Los enfrentamientos se extendieron hasta pasadas las 22:30 horas y por distintos puntos del centro de la ciudad, principalmente en los Cantones y hasta Juan Flórez y la calle Sinfónica de Galicia.

En varios lugares, los protestantes crearon barricadas con vallas de obra y quemaron numerosos contenedores, unos treinta según las estimaciones dadas a conocer hoy.

El balance de la noche dejó varias personas heridas, una de ellas un agente y varios trasladados al CHUAC, además de una persona detenida.

Tras todo lo sucedido ayer, la portavoz nacionalista en el Concello, Avia Veira, reiteró esta mañana en una intervención ante los medios el comportamiento "pacífico e exemplar" de la "inmensa maioría" de las personas asistentes a las protestas.

Veira ha condenado también la violencia "contra os manifestantes" calificando de "desproporcionadas" las cargas policiales y el uso de gas lacrimógeno y de pistolas de pelotas de goma.

La candidata a la Alcaldía por el BNG ha evitado condenar los actos vandálicos, sobre los que ha expresado que no "comparte" y que desvincula de las reclamaciones de ambas protestas.