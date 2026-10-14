La época de alto riesgo de incendios se prolonga en Galicia hasta el 31 de octubre

La Consellería de Medio Rural ha ampliado hasta el 31 de octubre la época de peligro alto de incendios forestales para este 2026. La medida, que ha sido publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), entra en vigor el viernes 16, ya que ya había sido prolongada durante la primera quincena del mes.

La decisión, concreta la Xunta, está motivada por las actuales condiciones meteorológicas.

El pasado 11 de junio se publicó en el DOG la orden que determina la época de peligro alto de incendio, que abarca del 1 de julio al 30 de septiembre. El documento recoge la posibilidad de modificar las fechas y declarar como riesgo alto otras épocas del año si es necesario por sus condiciones meteorológicas u otras circunstancias que podrían agravar la posibilidad de que se produzca un incendio.

De este modo, el pasado 24 de septiembre se publicó la resolución por la que se amplió la época de peligro alto de incendios forestales hasta el 15 de octubre. Galicia, sin embargo, continuará en alto riesgo de incendios hasta el 31 de octubre, tal y como determina la orden publicada este miércoles.

La Consellería de Medio Rural ha recordado a la ciudadanía que tiene a su disposición el teléfono gratuito 085 para llamar en caso de detectar algún fuego forestal.

Los ciudadanos también pueden descargar en su dispositivo Alume, la app para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia, o usar el teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.