Renfe suma más de 1.000 plazas de tren entre Galicia y Madrid por el puente del Pilar

Si este puente del Pilar quieres acercarte a la capital a ver el desfile del 12 de octubre o hacer conexión a otros destinos, Renfe amplía la oferta en el corredor Galicia-Madrid. Por supuesto, también se espera un aumento de visitantes a nuestra comunidad siguiendo con la tendencia que ya se ha venido experimentando en los últimos tiempos. Hay que tener en cuenta que, según datos del INE, Madrid es la comunidad autónoma de origen de la mayor parte de los visitantes de Galicia muy por delante del resto.

Precisamente para cubrir este aumento de demanda que se prevé gracias a caer el festivo en lunes, Renfe aumentará la oferta en 1.000 plazas en el corredor Galicia-Madrid, ascendiendo a cerca de 39.000 plazas totales entre mañana, viernes 9 y el lunes 12. Se espera que el día con el mayor número de desplazamientos en la operación salida sea el viernes con 5,76 millones de desplazamientos por carretera, de los cuales entre 800.000 y 850.000 se darán en Galicia. Con lo que este aumento de plazas ferroviarias también tiene como objetivo desatascar las principales carreteras y hacer más sencillo y cómodo el viaje para los afortunados que se desplacen.

En total, en el conjunto nacional Renfe pone a disposición de los viajeros 1,12 millones de plazas entre sus servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Intercity) y sus servicios públicos (Cercanías, Rodalies, Media Distancia, Avant). Se reparten de la siguiente manera: alta velocidad y larga distancia 413.700 plazas y media distancia y Avant cerca de 720.000. Destacan el norte y noroeste del país concentran la mayor oferta de Renfe para el puente de octubre con más de 104.000 plazas frente al corredor sur con 98.000 plazas.

Cierre de la estación de A Coruña

En el caso de A Coruña, este puente de mayor tráfico ferroviario se da precisamente un mes antes del cierre de la estación herculina en una nueva fase de obras de la futura estación intermodal. La ciudad se quedará sin trenes durante una semana, entre el 5 y el 12 de noviembre, aunque Renfe prevé poner en marcha servicios alternativos para los viajes. La compañía advierte de que los traslados por carretera pueden aumentar el tiempo de viaje y los horarios de salida y llegada se pueden ver modificados.