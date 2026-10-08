La política gallega despide a Xosé Manuel Beiras: "Deixa unha gran pegada en varias xeracións"

La muerte de Xosé Manuel Beiras ha provocado numerosas reacciones entre los principales representantes de la política gallega, que han destacado su influencia durante las últimas décadas y su papel como referente del nacionalismo gallego. El BNG ha suspendido su agenda prevista para este jueves tras conocerse el fallecimiento del histórico dirigente.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha recordado a Beiras como una figura que marcó a varias generaciones de gallegos, incluida la suya. "Beiras deixa unha gran pegada en varias xeracións de galegos e galegas, entre as que me inclúo. Foi para min un referente de coraxe, compromiso e amor por Galiza", ha señalado a través de sus redes sociales.

Beiras deixa unha gran pegada en varias xeracións de galegos e galegas, entre as que me inclúo. Foi para min un referente de coraxe, compromiso e amor por Galiza. Ten un lugar para sempre no corazón e na historia do Pobo galego. Fonda aperta a Ricardo, Daniel e a toda a familia. https://t.co/SbnxuA5Ixi — Ana Pontón (@anaponton) October 8, 2026

Pontón ha asegurado que el histórico dirigente tiene "un lugar para sempre no corazón e na historia do Pobo galego" y ha trasladado sus condolencias a la familia. "Fonda aperta a Ricardo, Daniel e a toda a familia", ha añadido. El BNG ha decidido además suspender su agenda pública para la jornada de hoy.

Condolencias desde el Partido Popular

También se ha pronunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha reconocido la relevancia de Beiras en la política gallega de las últimas décadas pese a las diferencias ideológicas que mantuvieron ambos espacios políticos.

"Xosé Manuel Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo, sen deixar a ninguén indiferente", ha escrito Rueda. El presidente autonómico ha trasladado además "todo o meu afecto á súa familia" y ha considerado que "o nacionalismo galego perde, sen dúbida, un referente".

Xosé Manuel Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo, sen deixar a ninguén indiferente. Todo o meu afecto á súa familia. O nacionalismo galego perde, sen dúbida, un referente — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) October 8, 2026

Dolor en el PSdeG-PSOE

Desde el PSdeG también ha reaccionado su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha definido a Beiras como "unha das grandes figuras da política galega" y ha destacado la huella que deja en la historia de Galicia.

Besteiro ha reivindicado especialmente su faceta intelectual y su carácter crítico. "Un intelectual comprometido, cunha voz propia, crítica e sempre inconformista", ha señalado. El dirigente socialista ha explicado que ambos compartieron reflexiones desde posiciones políticas diferentes, aunque encontró en Beiras algunos puntos de encuentro.

Xosé Manuel Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo, sen deixar a ninguén indiferente. Todo o meu afecto á súa familia. O nacionalismo galego perde, sen dúbida, un referente — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) October 8, 2026

"Compartimos reflexións desde traxectorias e posicións diferentes, pero sempre nos uniu unha visión socialista do mundo e a convicción de que non hai progreso para Galicia sen xustiza social", ha escrito Besteiro, que también ha destacado que "o diálogo e o respecto foron sempre o noso punto de encontro".

El simbólico mensaje de uno de sus hijos políticos

A las muestras de pesar se ha sumado también Martiño Noriega, uno de los dirigentes políticos de la izquierda gallega considerados próximos a Beiras y uno de sus principales herederos políticos. Noriega ha publicado un breve y simbólico mensaje tras conocer su fallecimiento, acompañado de las fechas de nacimiento y muerte del histórico dirigente.

Xosé Manuel Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo, sen deixar a ninguén indiferente. Todo o meu afecto á súa familia. O nacionalismo galego perde, sen dúbida, un referente — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) October 8, 2026

"Polos rueiros da nosa historia marcha paseniño o noso Comandante sen exército para unha revolución", ha escrito Noriega. El mensaje concluye con una referencia a la trayectoria vital de Beiras: "XM Beiras (6 Abril 1936- 8 Outubro 2026)".