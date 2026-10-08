Muere a los 90 años Xosé Manuel Beiras, histórico referente del nacionalismo gallego

Xosé Manuel Beiras ha fallecido a los 90 años. El histórico dirigente del nacionalismo gallego murió durante la madrugada de este jueves.

Nacido en Santiago de Compostela el 7 de abril de 1936, Beiras fue una de las figuras más relevantes del nacionalismo gallego de las últimas décadas. Economista, profesor universitario y escritor, participó en la constitución del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en 1982 y fue uno de sus principales dirigentes durante décadas.

Beiras llegó al Parlamento de Galicia en 1985 y fue candidato del BNG a la Presidencia de la Xunta en varias ocasiones. En los años noventa llevó al Bloque a uno de sus momentos de mayor crecimiento electoral y se convirtió en una de las voces más reconocibles de la política gallega. En 1997, el BNG obtuvo 18 escaños y se situó como segunda fuerza del Parlamento gallego.

Su trayectoria política había comenzado mucho antes. En 1963 participó en la fundación clandestina del Partido Socialista Galego (PSG), formación de la que fue secretario general entre 1971 y 1977. Tras la Transición, centró durante unos años su actividad en la Universidad de Santiago de Compostela, donde desarrolló su carrera como catedrático de Estructura Económica.

Durante su etapa en el BNG, Beiras se convirtió en uno de los rostros más conocidos del nacionalismo gallego. Permaneció vinculado a la formación durante unos 30 años, hasta que en 2012 abandonó el Bloque al frente del Encontro Irmandiño. Ese mismo año participó en la fundación de Anova-Irmandade Nacionalista, formación que acabaría integrada en la coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE).

En 2012, su salida del BNG abrió una nueva etapa en la izquierda nacionalista gallega. Como candidato de AGE, Beiras regresó al Parlamento gallego y la coalición logró nueve escaños en las elecciones autonómicas de aquel año.

Ya alejado de la primera línea política, continuó siendo una figura de referencia dentro del nacionalismo gallego. En los últimos años volvió a acercarse al BNG y en 2024 mostró públicamente su apoyo a Ana Pontón en las elecciones autonómicas.

Su muerte pone fin a la trayectoria de uno de los políticos que más huella dejó en el nacionalismo gallego contemporáneo, tanto desde la política como desde la universidad y el pensamiento económico.