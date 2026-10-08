Feijóo encarga a Miguel Tellado la campaña del PP para el 29N con fuerte presencia gallega

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha designado al secretario general de la formación, Miguel Tellado, como director de campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La decisión ha sido ratificada este jueves por la Junta Directiva Nacional del partido, reunida en Madrid, en un comité en el que tendrán un peso destacado varios dirigentes vinculados a la etapa gallega del líder popular.

Según informa Europa Press, el equipo de campaña estará integrado por personas de máxima confianza de Feijóo, algunas de las cuales ya participaron en sus campañas electorales durante su etapa como presidente de la Xunta. Entre ellas figuran su jefa de gabinete, Marta Varela; los diputados Mar Sánchez y Álvaro Pérez; y el director de Comunicación del PP, Luis de la Matta.

Durante su intervención ante la Junta Directiva Nacional, Feijóo ha agradecido el trabajo de los integrantes del comité y ha asegurado que espera que "lo den todo" ante unas elecciones que el PP afronta después del adelanto electoral. El líder popular ha destacado además la experiencia de este equipo y ha recordado que la dirección de campaña incluye a quienes le acompañaron en sus mejores resultados electorales.

"Tenemos la dirección de campaña con la que he logrado mis mejores resultados como candidato. Cinco victorias en cinco campañas. Y ahora pido que se superen estos resultados", ha señalado Feijóo.

Tellado repite como responsable de la estrategia electoral

Miguel Tellado será el encargado de dirigir la campaña nacional del PP. El secretario general del partido ya estuvo al frente de las dos últimas campañas de Feijóo para las elecciones autonómicas gallegas, en las que el actual líder popular consiguió mantener la mayoría absoluta y continuar al frente de la Xunta.

La dirección adjunta recaerá en Marta Varela, mientras que Ester Muñoz y Borja Sémper ejercerán como portavoces de campaña. Alma Ezcurra será la responsable del programa electoral y Elías Bendodo asumirá las funciones relacionadas con los estudios y la demoscopia.

El diputado gallego Álvaro Pérez se ocupará de la coordinación parlamentaria, mientras que Mar Sánchez, una de las personas más próximas a Feijóo y que trabaja con él desde hace décadas, estará al frente del área de proyección social y coordinación de medios y mensaje.

La comunicación política será responsabilidad de Luis de la Matta y la organización de la caravana del candidato quedará en manos de Isabel Figueira, que también trabajó junto a Feijóo durante su etapa en la Xunta.

Galicia tendrá varios representantes

La presencia gallega será especialmente significativa dentro del comité de campaña. Paula Prado, secretaria general del PPdeG, será la representante de Galicia en este órgano, junto a otros dirigentes gallegos que asumirán distintas responsabilidades.

Antonio Rodríguez Miranda estará al frente del voto exterior, mientras que Álvaro Pérez se encargará de la coordinación parlamentaria. Además, el gallego Diego Calvo, actual miembro del Gobierno de Alfonso Rueda, continuará al frente del Comité Electoral Nacional, órgano encargado de dar luz verde a las candidaturas del partido.

Calvo lleva varios años presidiendo este comité y tendrá ahora un papel relevante en la preparación de las listas para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La representación territorial del comité se completa con dirigentes de las distintas comunidades autónomas, entre ellos Esther Martínez por el País Vasco, Juan Fernández por Cataluña, Antonio Repullo por Andalucía, Beatriz Llaneza por Asturias, María José González Revuelta por Cantabria y Alfonso Domínguez por La Rioja.

El PP aplaza los congresos autonómicos y provinciales

El adelanto electoral también ha obligado al Partido Popular a modificar su calendario interno. Feijóo ha anunciado el aplazamiento durante unas semanas de los congresos autonómicos y provinciales que estaban previstos.

En total, el partido había convocado 21 congresos territoriales que quedan ahora pospuestos para centrar los esfuerzos en las elecciones generales.

"Una vez más, en el Partido Popular lo tenemos claro. Lo primero es España, después el partido y mucho después, cada uno de nosotros", ha afirmado Feijóo durante su intervención ante la Junta Directiva Nacional.