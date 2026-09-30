La Xunta destinará más de 3,6 millones en ayudas al sector agrícola y ganadero gallego

La Xunta de Galicia destinará más de 3,6 millones de euros en ayudas para compensar el incremento de los costes de producción que afrontan agricultores y ganaderos, especialmente por el encarecimiento del gasóleo agrícola y de los fertilizantes.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este miércoles esta nueva línea de apoyos durante una visita a las instalaciones de la Granxa Doroña SAT, en Arzúa, proveedora de la planta de Nestlé en Pontecesures. Estuvo acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez.

De los más de 3,6 millones de euros previstos, 1,6 millones procederán de una aportación de la Comisión Europea, mientras que la Xunta sumará otros dos millones con el objetivo de ampliar la cobertura de las ayudas.

"Cuando hay momentos de dificultad, hay que corresponder con el esfuerzo de la gente que hace bien las cosas, como es el caso de nuestro sector primario. Por lo tanto, creo que es el momento de ayudar", señaló Rueda.

Ayudas directas por hectárea

La convocatoria estará dirigida a agricultores dados de alta en la Seguridad Social como autónomos en la actividad agraria y que obtengan de ella, al menos, el 25% de sus ingresos.

Los beneficiarios recibirán una aportación directa por hectárea de superficie agraria útil. La Xunta prevé además una tramitación simplificada y, según avanzó Rueda, las ayudas "se abonarán antes de que termine el año" con el objetivo de proporcionar liquidez a los profesionales del campo.

El presidente gallego incidió también en la necesidad de garantizar la estabilidad y rentabilidad de las explotaciones para favorecer el relevo generacional y facilitar que los jóvenes puedan desarrollar su futuro profesional en el sector primario. "Cada vez las explotaciones trabajan para ser más modernas, pero sin perder sus esencias y, al mismo tiempo, ser rentables, sostenibles, cuidar el medio ambiente y hacer avanzar a Galicia", indicó.

Galicia produce el 42% de la leche de España

Durante la visita, Rueda puso también el foco en el peso del sector lácteo gallego. Galicia concentra más de la mitad de las explotaciones de España y produce el 42% de la leche del conjunto del Estado. Además, se sitúa entre las diez principales regiones productoras de Europa.

El presidente de la Xunta destacó igualmente la importancia de la colaboración entre productores, distribución e industria agroalimentaria. Como ejemplo, señaló el trabajo de compañías como Nestlé con explotaciones locales para avanzar hacia modelos de producción más sostenibles mediante la reducción de emisiones, la agricultura regenerativa y la protección de la biodiversidad.

Actualmente, más del 75% de la leche producida en Galicia se transforma dentro de la propia comunidad, según los datos trasladados por la Xunta.

"Ya sabemos que tenemos la mejor materia prima, la leche gallega es Galicia Calidade, pero si somos capaces de transformarla y darle más valor, eso supone más rentabilidad, más vida, más apuesta y más futuro", concluyó Rueda.