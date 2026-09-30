El BNG presenta a sus candidatos para las ciudades gallegas con el objetivo de sumar más alcaldías
Ana Pontón ha definido a los cabeza de lista como el "dream team" y ha puesto Pontevedra y Santiago de Compostela como ejemplo de lo que un gobierno nacionalista propone para mejorar la vida de las personas y hacer que las urbes avancen
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El BNG ha presentado este miércoles en un acto a los siete candidatos a la Alcaldía de las ciudades gallegas en las elecciones municipales del 2027. Avia Veira (A Coruña), Rubén Arroxo (Lugo), Luís Seara (Ourense), Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra), Xavier Pérez Igrexas (Vigo), Goretti Sanmartín (Santiago) y Mon Fernández (Ferrol) han estado acompañados por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.
La nacionalista ha defendido a los candidatos como el "dream team do BNG para xogar na liga das grandes cidades nas eleccións municipais" con el objetivo de ampliar las alcaldías y extender los gobiernos del BNG. El partido, señaló Pontón, no se pone límites porque ha demostrado que "sabemos facer as cousas ben e mellorar a vida da xente".
"Neste momento estamos liderando Pontevedra e lideramos Santiago, pero non nos conformamos, queremos máis BNG nas cidades, queremos estender o noso modelo urbano de éxito a todas as cidades do noso País e imos a por todas", afirmó Ana Pontón tras la reunión de trabajo que celebró con los siete.
El BNG asume los comicios del próximo año como un reto importante y ya ha elegido los candidatos de 94 concellos. "Estou convencida de que imos ter un gran resultado, que imos ser a forza política que máis suba nestas eleccións, que imos ter un resultado histórico para poder estender o modelo de éxito do BNG a máis cidades", indicó Pontón, que recordó que en 2023 el partido aumentó en un 57% los votos recibidos.
La nacionalista cargó contra la política del PP y reivindicó su partido como la alternativa "fronte a un PP cada vez máis ultra": "A sociedade galega estase rebelando precisamente contra a precariedade do Partido Popular, contra o deterioro das condicións de vida, e cada vez máis xente mira cara ao BNG como a alternativa que pode darlle futuro e esperanza".
La líder del BNG pidió a los candidatos que trabajen con humildad y que tiendan la mano a los sectores más dinámicos de la sociedad, señalando que las ciudades están llamadas a jugar un papel clave para un futuro que pasa por una visión de conjunto y un trabajo en red frente a las confrontaciones inútiles.
Así, Pontón apuntó a aprovechar la capacidad y la diversidad de las ciudades para aprovechar el potencial de cada una de ellas y hacer que sus avances repercutan en el bienestar de toda la sociedad.
"Para o BNG todas e cada unha das cidades teñen un enorme potencial que hai que saber aproveitar e tamén son columnas vertebrais sobre as que asentar un novo modelo de desenvolvemento económico e social que debe ser sustentable, que debe apostar pola ciencia, pola calidade nos modelos urbanos e onde as persoas se poñan no centro, garantindo dereitos básicos como, por exemplo, o acceso á vivenda", señaló la líder del BNG.
Pontevedra y Santiago
Ana Pontón ejemplificó durante su intervención el modelo de éxito del BNG en Pontevedra, ciudad que lleva "case tres décadas transformando" y que se ha convertido en un referente: "Deixamos atrás aquela Pontevedra gris, sen esperanza, e hoxe temos unha cidade luminosa e de vangarda".
La líder del BNG también recordó que Goretti Sanmartín se convirtió en las últimas elecciones en la primera alcaldesa de Santiago, donde ha desbloqueado proyectos que llevaban años paralizados pese a tener "a oposición máis destrutiva nunca vista". A este respecto, Pontón señaló que en la ciudad solo habrá dos opciones: "Ou volven os herdeiros de Conde Roa ou temos a Goretti Sanmartín de alcaldesa dándolle futuro á cidade".
La portavoz nacional del BNG señaló que con el aval del trabajo realizado en Santiago y Pontevedra su partido demuestra que cuenta con un proyecto que no solo mejora la vida de las personas sino que también hace avanzar a las ciudades. A continuación, Pontón habló de todas las personas que confían en la propuesta nacionalista.
"Quero dicirlles a todas esas persoas que imos a traballar duro para estar á altura da súa confianza e que imos empezar a facelo desde os concellos", indicó la líder nacionalista, que concluyó: "Queremos máis BNG nas cidades porque sabemos que xogan un papel fundamental para construír esa Galiza en grande que queremos, esa Galiza á que aspira unha nova maioría social que, desde logo, non se conforma coa precariedade nin co retroceso que significa neste momento o Partido Popular".