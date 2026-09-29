El vínculo con Galicia de David de la Encina, el nuevo Delegado del Gobierno en Ceuta

David de la Encina fue nombrado este lunes nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, tras la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano y su salida de la política después de la crisis migratoria vivida este verano en la ciudad autónoma.

Abogado, exalcalde de El Puerto de Santa María por el PSOE y actualmente cargo técnico en Cádiz de Andalucía Emprende, entidad dependiente de la Consejería de Universidad de la Junta de Andalucía, De la Encina cuenta también con una estrecha vinculación con Galicia.

Hijo de un marino mercante, David de la Encina nació, al igual que su hermano mayor, Salvador de la Encina, en Ceuta. Sin embargo, ambos pasaron buena parte de su infancia en Galicia, concretamente en As Pontes de García Rodríguez, donde su padre terminó trabajando para Endesa. Posteriormente, la familia se trasladó a Cádiz.

Su vínculo con As Pontes se ha mantenido con los años. De hecho, el alcalde socialista de la localidad y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, celebró públicamente su nombramiento. "Un pontés, Delegado del Gobierno en Ceuta. Alégrome moito que escolleran a un amigo e veciño de As Pontes toda a súa infancia ata os 18 anos, que mantén sobriños aquí, para dirixir a Delegación nun momento tan delicado. Moito ánimo David da túa vila!!", escribió González Formoso en sus redes sociales.

Sin embargo, si hay algo que tiene en común con su antecesor López Triano es haber abandonado la política, pues desde 2023 de la Encina ya no milita en el PSOE. Y llegó a darse de baja del partido.

A finales de 2025 se contempló su incorporación técnica para la gerencia de la empresa pública Obimasa, dependiente del Gobierno de Juan Jesús Vivas.