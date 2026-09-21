STOP, Solidarios cos Maiores y Marisol Soengas, entre los Premios Solidarios ONCE Galicia 2026

La solidaridad, la investigación, el compromiso social y la inclusión volverán a darse cita en A Coruña. Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026 ya tienen ganadores: la Asociación STOP, Solidarios cos Maiores, Marisol Soengas, Nauterra y el Parlamento de Galicia recibirán este año las máximas distinciones que concede la organización a nivel autonómico.

Los reconocimientos buscan poner en valor el trabajo de personas, entidades, empresas, proyectos de comunicación y administraciones que destacan por su contribución social en Galicia. La entrega tendrá lugar el próximo 14 de octubre en una gala en el Teatro Colón de A Coruña.

Asociación STOP

En la categoría de Institución u ONG, el reconocimiento será para la Asociación STOP, fundada en Vigo en 2009 con el objetivo de apoyar la recuperación, rehabilitación y reinserción de personas con problemas de alcoholismo.

Ese mismo año nació también su campaña Cada Niño un Juguete, que recoge juguetes para menores de familias con dificultades económicas. La iniciativa ha crecido hasta convertirse en un importante movimiento solidario y, a través del programa Juguetes viajeros, ha colaborado con entidades de diferentes puntos de Galicia y de lugares como Valencia, Canarias, Senegal o Siria.

Empresas, centros educativos, ANPAS, asociaciones, artistas, deportistas y otras personalidades colaboran con una campaña que busca garantizar el derecho al juego y promover valores relacionados con la solidaridad.

Solidarios cos Maiores, una iniciativa nacida en A Coruña

El premio en la categoría de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación recae en Solidarios cos Maiores, una iniciativa comunitaria nacida en A Coruña e integrada por periodistas y profesionales de la comunicación como Chus Castro, Sabela Romar, Bea Soler, Amalia Baltar, Manolo Rodríguez y Lucía Aller.

El proyecto surgió para hacer frente a problemas que afectan especialmente a las personas mayores, como la brecha digital, la soledad no deseada, el edadismo o la desaparición progresiva de la atención presencial en servicios como la banca, la Administración o la sanidad.

Entre sus acciones se encuentran campañas de sensibilización, contenidos audiovisuales, charlas y encuentros comunitarios. Estas actividades reúnen a más de 1.800 participantes al año, mientras que sus contenidos superan las 45.000 visualizaciones e interacciones en plataformas digitales y redes sociales.

La iniciativa mantiene además una red de colaboración con más de 25 entidades, entre ellas asociaciones de prensa, colegios profesionales, colectivos vecinales y agrupaciones de personas mayores.

Marisol Soengas, reconocida por su trayectoria científica y social

La investigadora gallega Marisol Soengas recibirá el premio en la categoría de Persona Física por una trayectoria centrada especialmente en la investigación contra el cáncer.

Soengas dirige el Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y es decana de Asuntos Científicos. Sus investigaciones se centran, entre otros ámbitos, en los mecanismos de resistencia del melanoma a la inmunoterapia.

A su trayectoria científica se suma su trabajo para impulsar la igualdad de género en la investigación y fomentar las vocaciones científicas entre niñas y mujeres. También ha presidido la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), desde donde ha promovido iniciativas dirigidas a investigadores jóvenes y a fortalecer la colaboración científica.

Nauterra, premio en la categoría de Empresa

El reconocimiento empresarial será para Nauterra, compañía nacida como Grupo Calvo en Carballo en 1940 y que mantiene en la comarca de Bergantiños uno de sus principales centros productivos.

El jurado reconoce su apuesta por la inclusión laboral, la igualdad y la lucha contra la pobreza alimentaria. La compañía cuenta con más de 1.000 empleados directos en Galicia y, según los datos aportados para estos premios, más de la mitad de sus puestos directivos y mandos intermedios en las plantas gallegas están ocupados por mujeres.

La empresa mantiene también colaboraciones con organizaciones como la Federación Española de Bancos de Alimentos, el Banco de Alimentos Rías Altas y Cruz Roja en Galicia. A ello se suman programas de formación e inserción laboral para jóvenes en riesgo de exclusión y mujeres del rural, así como el apoyo a proyectos deportivos adaptados y de inclusión para personas con discapacidad.

El Parlamento de Galicia completa los galardones

Finalmente, el Parlamento de Galicia ha sido distinguido en la categoría de Administración Pública por sus iniciativas de participación ciudadana, sensibilización y divulgación democrática.

Entre las acciones valoradas se encuentran los programas relacionados con los derechos de la infancia y los colectivos vulnerables, así como la apertura de la institución a organizaciones sociales y ciudadanos.

Desde hace más de dos décadas, el Salón de Plenos acoge además una cita anual en la que escolares de las cuatro provincias ocupan los escaños para debatir y votar propuestas relacionadas con cuestiones como la solidaridad, la empatía o la lucha contra el acoso escolar.

El jurado de esta edición estuvo formado por representantes de la ONCE, la Xunta de Galicia y Aspaym Galicia, además de profesionales del ámbito de la comunicación.

Los cinco premiados recogerán sus distinciones el 14 de octubre de 2026 en el Teatro Colón de A Coruña, escenario elegido para la gala de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia.