La nueva ley de incendios de Galicia endurecerá la limpieza de franjas: hasta 100.000 euros de multa

El Consello da Xunta ha analizado este lunes la futura ley de incendios. El texto, que el Ejecutivo autonómico prevé enviar al Parlamento en octubre, introducirá cambios en el modelo e incidirá en un endurecimiento de la limpieza de franjas, cuyo incumplimiento por parte del propietario podrá acarrear sanciones de hasta 100.000 euros en casos graves.

La norma, además, ampliará la distancia de seguridad de estas franjas que rodean poblaciones y que en "zonas estratégicas" podrá duplicarse y pasar de los 50 metros actuales a 100 metros.

El borrador de la futura ley de incendios, que se verá en el Consello Forestal de este martes, se pone sobre la mesa con un retraso en la tramitación que ha sido afeado a la Xunta reiteradamente por la oposición. No en vano, había sido anunciada por el expresidente Alberto Núñez Feijóo en el año 2021 (con el compromiso de que entraría en vigor al año siguiente, que no se materializó) y arrancó su tramitación en la primavera de 2023.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó algunas de las principales líneas de la norma que sustituirá a la aprobada hace casi 20 años, y que a lo largo de este tiempo ha sido sometida a varias modificaciones. La encargada de detallar algunas partes del texto ha sido la conselleira do Medio Rural, María José Gómez.

La titular de Medio Rural ha situado entre las "principales novedades" la creación del concepto de interfaz urbano-forestal, como aquella parte del territorio urbano colindante con terrenos agrícolas o forestales y la regulación de la limpieza (gestión de biomasa) en estas parcelas.

"Deja de ser subsidiaria para convertirse en una obligación legal directa", explicó Gómez, que a preguntas de los medios incidió en que no cumplir con dicha obligación podrá suponer sanciones de hasta 100.000 euros para los dueños de los terrenos que no cumplan con el desbroce requerido.

"Apostamos en primer lugar por la protección de las personas y sus bienes frente al fuego y lo hacemos con medidas concretas", recalcó la conselleira de Medio Rural antes de aludir a otros pasos como la modificación de las distancias de seguridad tanto en las redes primarias de infraestructuras como en las secundarias de núcleos y edificaciones.

Los agentes de la autoridad, además, podrán dictar órdenes verbales de ejecución inmediata en el territorio, como el desalojo de áreas recreativas o el cierre de caminos ante un peligro inminente y "sin esperar a trámites administrativos".

La norma también incorpora medidas para mejorar la extinción y la gestión del territorio mediante figuras como los paisajes en mosaico, paisajes "cortafuegos" que se traducirán en áreas delimitadas en puntos estratégicos en los que se intentará "frenar grandes incendios forestales mediante la implantación de actividades agrícolas o la plantación de frondosas autóctonas".

Derechos mineros

La Xunta, por otro lado, sacará a concurso 153 derechos mineros caducados en las cuatro provincias. Rueda ha avanzado este lunes que los criterios sociales, económicos y ambientales serán determinantes y concretó que 126 son permisos de investigación y 27 concesiones de explotación en yacimientos ya existentes.

Los proyectos, en todo caso, deberán incluir un plan social que acredite su impacto positivo en el entorno a la hora de generar empleo y riqueza. En las concesiones de explotación, además, el 65% de la valoración de las propuestas corresponderá a criterios socioeconómicos y ambientales, por encima del peso otorgado a los criterios mineros.