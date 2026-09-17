La criminalidad baja en Galicia y se sitúa como la segunda comunidad más segura de España

Acto de la Policía Nacional en la plaza de María Pita, en A Coruña Cedida

La criminalidad en Galicia bajó 0,2% en los primeros seis meses de este año, en los que se registraron 47.260 infracciones penales, una cifra que sitúa a la comunidad como la segunda más segura de España. Así lo reflejan los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior que ha dado a conocer este jueves el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.

A cierre de junio, Galicia registraba una tasa de criminalidad de 35,3 infracciones por cada mil habitantes, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en 50,5.

En este sentido, Blanco destacó que "Galicia es una tierra segura para vivir, trabajar y desarrollar cualquier actividad económica".

Además, la cibercriminalidad también experimentó un descenso en Galicia. Siguiendo la tendencia descendente iniciada en el primer trimestre, la bajada en junio fue del 1,9%, quedando en 12.895 delitos. De estos, las estafas informáticas, uno de los tipos más frecuentes, bajaron un 1,2%, mientras que el resto lo hicieron en un 6,2%.

Fuera de los ciberdelitos, los hurtos bajaron un 6,3%, los robos con violencia o intimidación un 8%, los delitos contra la libertad sexual un 3% y los homicidios y asesinatos en grado de tentativa descendieron un 37,1%.

Por provincias, A Coruña es la que registra una tasa mayor, de 38,2 infracciones por cada mil habitantes.

Le sigue Pontevedra, con 35,2; Ourense con 31,3 y Lugo, con 29,4 delitos por cada mil personas.

Récord de agentes

El delegado del Gobierno en Galicia relacionó el descenso en el crimen con una cifra récord de agentes.

Este año, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la comunidad alcanzaron en junio los 8.929 agentes disponibles de Policía Nacional y de Guardia Civil.

Se trata del dato más elevado desde que hay registros y un incremento del 7% respecto al año 2019. Concretamente, Galicia cuenta con 3.546 efectivos de la Policía Nacional (un 10,6% más) y 5.383 de la Guardia Civil (un 4,7% más).

En palabras de Blanco, estos incrementos demuestran "el compromiso del Gobierno con la seguridad de Galicia" al reforzar el personal y los recursos.

Asimismo, el porcentaje de infracciones penales esclarecidas se elevó al 45,9% en el primer semestre del año, frente al 44,6% registrado en el mismo periodo del año anterior.

"Seguiremos trabajando con más efectivos, más medios y más coordinación, para que Galicia continúe siendo una de las comunidades más seguras de España", subrayó.