Rueda anima a participar en las concentraciones por Ceuta: "A todos nos gustaría sentir el apoyo"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado este lunes que participará en las manifestaciones en apoyo a Ceuta que se celebrarán en Galicia mañana miércoles y ha animado a la ciudadanía a acudir. "Imaginen que esto ocurre en Galicia, a todos nos gustaría sentir el apoyo y el aliento del resto de España", aseguró el mandatario autonómico.

"No es en representación del PPdeG, pienso ir a título personal y animo a todo el mundo a ir", indicó este mediodía Rueda a preguntas de los medios tras el Consello da Xunta. Las concentraciones, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se celebrarán frente a los consistorios desde las 20:00 horas como apoyo a la situación actual en la ciudad autónoma.

El líder del PP en Galicia tildó de "disparatada" la gestión de la situación por parte del Ejecutivo central y de Pedro Sánchez y criticó que Ferraz haya pedido a sus cargos públicos no participar en las convocatorias. Algunos alcaldes socialistas, sin embargo, han confirmado que secundarán la llamada de la FEMP.

"Es para enviar un mensaje de aliento a las personas que viven en Ceuta, que son españolas igual que nosotros. Agradecerán saber que en muchos lugares estamos preocupados por lo que están pasando", señaló Rueda, que hizo referencia también a la identidad gallega y ceutí.

El presidente de la Xunta, por último, aseguró no entender que las manifestaciones "se vean de forma partidista" y señaló que las críticas a la gestión de Sánchez y su Ejecutivo "se hacen solas".

Cruce de palabras en Galicia

La crisis que se vive en Ceuta por la entrada masiva de inmigrantes ha provocado enfrentamientos en la política gallega. El PPdeG, al igual que Rueda, ha hecho un llamamiento a participar en las concentraciones, mientras que el BNG ha acusado de "racista" a la conselleira de Política Social, Fabiola García, y el PSdeG censura que los populares están "alegrándose" de esta situación.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, señaló este martes que las acusaciones de la oposición gallega son "indecentes" y "sorprendentes", según recoge Europa Press. Pazos considera que su partido estará apoyado por la "inmensa mayoría de los ciudadanos", "escandalizados" por el "abandono" del Gobierno a Ceuta: "No vamos a estar solos".

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, confirmó que su partido no participará en las movilizaciones al considerar que forman parte del "pimpampum de siempre entre PP y PSOE" y agregó que el BNG se posiciona en defensa de los derechos humanos y de la atención de las personas migrantes, que están en una situación de "desprotección terrible".

Respecto a la petición de Fabiola García de repatriar a los menores migrantes a Marruecos ("Galicia no tiene capacidad residencial", aseguró en una entrevista de la TVG), Rodil ha señalado que se trata de una propuesta "inadmisible" y ha acusado a la conselleira de Política Social de pronunciar palabras "absolutamente racistas".

La viceportavoz socialista del PSdeG, Lara Méndez, dejó claro por su parte que "no está aquí para hacer los coros al PP", al que acusó de buscar "confrontación política (...) utilizando una situación de extrema gravedad". Méndez señaló que el PPdeG se está "alegrando de esta situación", algo que es "inaceptable", y defendió que el Gobierno central adoptó soluciones "desde el minuto cero".