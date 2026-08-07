Renfe reforzará la conexión ferroviaria con Galicia por el eclipse de sol

El próximo 12 de agosto Galicia será una de las pocas comunidades en las que se pueda presenciar el eclipse de sol, que será total en buena parte de la comunidad. Esto motivará grandes desplazamientos, por lo que Renfe reforzará los servicios de Media Distancia con las ciudades gallegas.

Además de estas frecuencias, también se incrementarán servicios dentro del Eje Atlántico como las frecuencias entre Vigo Urzaiz - A Coruña y A Coruña- Vigo Urzaiz.

Será con trenes en doble composición, lo que supone un incremento de la oferta en 1.400 plazas.

Además, en la estación de A Coruña también habrá personal de refuerzo durante el 12 de agosto.

Dispositivo especial por tierra, aire y mar

En toda España, el Ministerio de Transportes ha preparado un dispositivo especial.

A nivel terrestre, además de las conexiones ferroviarias, que también se reforzarán servicios de Media Distancia y de Cercanías en Asturias, Santander, País Vasco y el norte de Castilla y León, y más de un millón de plazas AVE habrá un plan especial por carreteras.

La Dirección general de Tráfico (DGT), va a implantar las recomendaciones sobre la activación preventiva de luminarias en la Red de Carreteras del Estado (RCE) durante el eclipse, especialmente en los minutos de máximo oscurecimiento y en condiciones de atardecer.

En la medida de lo posible, se intentarán minimizar las afectaciones al tráfico por obras activas para reducir el riesgo de atascos y bloqueos.

A nivel marítimo, la Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha emitido una resolución con recomendaciones dirigidas a los patrones y usuarios de embarcaciones de recreo que se hagan a la mar durante la jornada del eclipse solar total. Se espera mucha afluencia en costas como las de A Coruña y Lugo.

Entre las directrices se recomienda extremar las precauciones ante la posible presencia de embarcaciones próximas en las zonas de observación, mantener escucha en el canal 16 de VHF y estar atentos a cualquier indicación que se pueda transmitir por esta vía, además de no superar la capacidad máxima permitida de personas a bordo.

Salvamento Marítimo tendrá por su parte un plan de acción concreto para el 12 de agosto.

En el caso de A Coruña, habrá dos remolcadores en stand by en las horas previas y posteriores al eclipse. Asimismo, habrá dos Salvamar en A Coruña y dos en Fisterra, además de dos lanchas de Salvamento en cada una de estas ubicaciones. También estarán de guardia los helicópteros de Salvamento.

Y en el aire, no hay previsto un incremento de la capacidad aérea por el evento.

De todas formas, Aena ha preparado un dispositivo especial en las terminales y los accesos terrestres a los aeropuertos de interés general en España que gestiona. Así pues, distribuirá información práctica a los viajeros y viajeras que lleguen a aeropuertos próximos a la franja de totalidad o dentro de la misma, y procederá a la activación de la iluminación de aproximación a los aeropuertos durante la duración del eclipse.

Por último, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), adscrita al Ministerio que vela para que se cumplan las normas de aviación civil en el conjunto de la actividad aeronáutica de España, ha emitido recomendaciones básicas en el ámbito de la aviación en general, y de forma concreta para los usuarios que operen drones (UAS).

El organismo recuerda que cualquier operación con drones que se lleve a cabo en las proximidades de los puntos de observación del eclipse deberá realizarse en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Además, ha incidido en que, antes de la operación, es necesario disponer de la formación correspondiente, estar registrado como operador en AESA y contar con las habilitaciones exigidas, además de consultar las posibles limitaciones del espacio aéreo y realizar las coordinaciones requeridas. Toda la información sobre los requisitos para operar drones está disponible en la web de AESA.

Asimismo, se insiste en que la normativa prohíbe expresamente las operaciones con drones sobre aglomeraciones de personas.