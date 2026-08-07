MeteoGalicia avanza el tiempo que hará el día del eclipse: "Un día sin lluvias, pero no se descartan nubes bajas"

La cuenta atrás está a punto de concluir. Queda menos de una semana para que se produzca el eclipse total de Sol del 12 de agosto, un fenómeno que se podrá observar en numerosos municipios gallegos.

¿Impedirán las nubes ver el eclipse del próximo miércoles? Es la gran pregunta que se hacen miles de personas y para la que la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ya empieza a analizar posibles escenarios.

¿Qué tiempo hará el día del eclipse total de Sol?

El pronóstico del eclipse para el 12 de agosto es optimista. Los modelos de predicción a medio plazo apuntan a un escenario dominado por altas presiones sobre Galicia, lo que bloquearía la llegada de frentes y lluvias.

Eso sí, todavía existe cierta incertidumbre. El modelo de alta resolución, que estará disponible a partir de mañana o, más probablemente, del domingo, permitirá ofrecer a los servicios meteorológicos predicciones mucho más fiables.

Por el momento, todo apunta a que será "un día sin lluvia, de muy poquito viento, con nubes a primera hora de la jornada en la franja costera", según las primeras estimaciones. "Hay cierto optimismo, ya que no vamos a tener una fuente de nubosidad muy compacta, pero de forma local podrían acumularse nubes en zonas próximas al litoral".

Un mensaje tranquilizador: si el cielo está cubierto también vamos a poder vivir el eclipse. "Porque va a oscurecer, se va a poner como si fuera de noche, se va a enfriar la temperatura y se va a levantar un pequeño viento".

Esta es la predicción de la Aemet para el 12 de agosto

En un comunicado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que, a fecha de 7 de agosto, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad, aunque con cierta incertidumbre en el litoral de Galicia.

El viento soplará flojo en general en la Península y Baleares, con intervalos moderados en los litorales gallegos. Predominarán las componentes del norte y, en cuanto a las temperaturas, se mantendrán moderadas, salvo en el norte, donde podrían registrarse valores diferentes.