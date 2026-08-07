Galicia activa el plan territorial de emergencias por el eclipse del 12 de agosto

El Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga) ya está activado de cara a la jornada del eclipse de sol del próximo 12 de agosto, para lo que también se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Así ha quedado establecido este viernes en una reunión en la que participaron el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

El director xeral de Emerxencias e Interior y director del Platerga, Santiago Villanueva; el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela; la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría; la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz; el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco; la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Maria Luisa Piñeiro; y el director del 061, Román Gómez, también estuvieron en el encuentro.

Diego Calvo explicó que la activación del Platerga en situación operativa 2 constituye una medida preventiva para reforzar la coordinación de las administraciones y servicios que participarán en el operativo del 12 de agosto, así como para facilitar el intercambio permanente de información y favorecer una respuesta conjunta ante cualquier incidencia que pueda producirse durante la jornada.

Constituido el Cecopi

El Cecopi, por otro lado, ha quedado constituido en la sede del 112 Galicia en A Estrada. A partir de hoy, mantendrá su actividad mediante comunicación permanente entre los organismos que lo integran y el día del eclipse volverá a reunirse presencialmente para realizar el seguimiento del operativo hasta que se normalice la movilidad.

Turismo de Galicia, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), la Dirección Xeral de Mobilidade, la Dirección Xeral de Defensa do Monte, la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y la Dirección Xeral de Ordenación e Planificación Forestal están representados en este órgano.

También tienen representación la Dirección Xeral de Saúde Pública, la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y Gardacostas de Galicia. También formarán parte del Cecopi representantes de la Delegación do Goberno en Galicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El operativo prestará especial atención al seguimiento de la movilidad, a la coordinación de los servicios de emergencias, a la información meteorológica, a la asistencia sanitaria, a la prevención de incendios forestales, a la seguridad en el litoral y a la atención de las incidencias que puedan producirse a lo largo de la jornada, con la finalidad de facilitar una respuesta coordinada por parte de los distintos organismos.

"Todo está preparado"

Diego Calvo insistió en la importancia de mantener la prudencia durante la jornada del eclipse y de seguir en todo momento las indicaciones y normas de seguridad establecidas por las autoridades competentes en cada lugar.

"Todo está preparado para que esta jornada sea una experiencia inolvidable y segura", señaló por su parte Pedro Blanco, que recordó que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emite desde hoy viernes un parte diario con la predicción meteorológica, la posible aparición de fenómenos adversos y el pronóstico de riesgo de incendios.

La Dirección General de Tráfico (DGT), por su parte, reforzará los efectivos para monitorizar la circulación durante toda la jornada. En la red estatal de carreteras se reforzarán los puntos de peaje en las autopistas, se paralizarán las obras de conservación para favorecer la fluidez del tráfico y, desde los días previos, se difundirán mensajes informativos en los paneles de señalización variable.