La reserva de los embalses gallegos se sitúa por debajo del 69%

Las reservas en los embalses gallegos han caído al 69,9% esta semana, dos puntos menos que hace siete días. En total, la cantidad acumulada es de 2.559 hectómetros cúbicos de agua.

Tal y como informa Europa Press, las presas de Miño-Sil se sitúan en 2.134 hectómetros cúbicos, 57 menos que una semana antes, en el 70,4%. Se trata de menos que en el mismo período de 2025, aunque por encima de la media de la última década.

Por su parte, Galicia Costa baja al 62,1% (era del 63,9% la semana anterior). Los 425 hectómetros cúbicos son más que un año antes, pero menos que la media de la última década.

En la zona de A Coruña, algunos municipios han comenzado a tomar medidas como medida preventiva a posibles problemas en el abastecimiento. Es el caso de Betanzos, que la semana pasada pedía en un comunicado un uso responsable del agua.

Otros lo están teniendo más difícil. En Oza-Cesuras la escasez de lluvias y el descenso de las reservas han coincidido con una avería, lo que ha dejado a zonas del municipio sin agua durante varios días y, ahora, con un agua turbia que no se recomienda para su consumo.

En la provincia de Pontevedra, hasta siete municipios como Vigo, Redondela o Baiona restringieron en el mes de julio el uso del agua por la sequía.

En España los embalses están más llenos que el año pasado

En el total de España, los embalses están cuatro puntos por encima respecto al año pasado por estas fechas, cuando estaban al 65,6% con 36.796 hm3.

Comparando los datos actuales con los de la última década, los embalses superan en 15,8 puntos la media.

Durante esta semana, las precipitaciones han sido muy escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea.

La máxima se ha producido en Gijón, donde se han registrado 2,9 litros por metro cuadrado (l/m2). En este marco, la vertiente Atlántica se encuentra al 71,3% con 30.273 hm3. Mientras tanto, la Mediterránea está al 64,1% con 8.743 hm3.

En total, hay tres cuencas por encima del 80%, ninguna de ellas en Galicia: las Cuencas internas del País Vasco (85,7%); las Cuencas internas de Cataluña (82,4%) y Guadalete-Barbate (80,7%).

Además, hay siete que superan el 70%: el Guadalquivir (76,9%); el Guadiana (76,6%); Tinto, Odiel y Piedras (76,4%); el Cantábrico Occidental (72,4%); el Cantábrico Oriental (71,2%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (70,6%) y el Miño-Sil (70,4%).

El resto siguen superando el 50%: el Duero está al 68,4%; el Ebro al 64,9%; el Tajo al 64,3%; Galicia Costa al 62,1%; el Júcar al 58,5%; y el Segura al 55,3%.