El BOE publica la ley de transferencia de la AP-9: Xunta y Estado deben acordar los términos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la ley que regula el traspaso de la AP-9. La norma establece el marco general de la transferencia, aunque la Xunta de Galicia y el Gobierno central deberán ahora concretar los términos. El texto, en todo caso, entrará en vigor a partir de este sábado, 1 de agosto.

La norma recibió el pasado 23 de julio el visto bueno en el Congreso de los Diputados con el rechazo a las enmiendas que el PP había introducido durante su tramitación en el Senado. El texto aprobado definitivamente es el pactado por PSOE, BNG y Sumar, que ya había sido aprobado de forma inicial en la Cámara Baja.

La ley fija la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9, de las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y de las funciones y servicios de la autopista, según recoge Europa Press.

Ahora, el Estado y la comunidad gallega elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine las condiciones y límites para la transmisión de competencias hasta ahora ejercidos por la Administración estatal en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.

Esta propuesta de acuerdo deberá abordar las condiciones del traspaso de varias funciones, empezando por la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista.

El texto, además, deberá concretar como se materializa la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, conforme a la normativa general de carreteras y a los pliegos que rigen la concesión; así como la potestad sancionadora respecto a incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la AP-9.

El acuerdo, por último, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, "singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria"; y para la redacción y aprobación de convenios.

Repercusiones económicas

La AGE conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el período en que ha tenido la competencia y con los límites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.

Las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma, según el texto. El acuerdo de la transferencia deberá establecer "la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados".

Las enmiendas rechazadas por el PP en el Senado pretendían modificar ese planteamiento para declarar directamente la transferencia de la titularidad y de las competencias, incorporar mayores compromisos económicos por parte del Estado, obligarle a financiar nuevas bonificaciones, entre otras.

El debate parlamentario evidenció el choque entre el bloque formado por PSOE, Sumar y BNG, defensor del texto original del Congreso, y el PP, que insistió en mantener las modificaciones introducidas en el Senado por considerar que "blindaban" financieramente a Galicia.