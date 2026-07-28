Vuelven a Galicia los efectivos desplazados para combatir los incendios de Castilla y León y Madrid

Efectivos de Galicia desplazados a Castilla y León y Madrid para colaborar en la extinción de los incendios. Xunta

Los efectivos del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta desplazados a Castilla y León y Madrid para colaborar en las tareas de extinción de los fuegos regresan hoy a Galicia. Casi 80 profesionales integraron el dispositivo gallego, que se desplegó por el territorio en varios turnos de trabajo.

El cambio en las condiciones del riesgo de fuegos en Galicia de cara a los próximos días motivó el regreso de estos efectivos. La Xunta explica en un comunicado que, dadas las actuales circunstancias, hace falta tener todo el dispositivo desplegado sobre el terreno y en estado de máxima alerta.

Galicia respondió con el envío de los efectivos a la petición trasladada desde ambas comunidades autónomas para cooperar en la lucha contra los incendios. La decisión se tomó en base a una evaluación técnica realizada por parte del equipo de la Consellería de Medio Rural sobre la situación en Galicia en ese momento.

El dispositivo gallego en León estuvo integrado por alrededor de una treintena de profesionales. Todos ellos actuaron desde el pasado jueves en dos turnos de trabajo y estuvieron apoyados por un bulldozer, una motobomba y un helicóptero.

Efectivos de Galicia desplazados a Castilla y León y Madrid para colaborar en la extinción de los incendios. Xunta

Respecto al personal enviado el viernes tras la petición del Gobierno central para apoyar los incendios de Ávila y Madrid, el mando único los derivó a dar apoyo en Ávila, donde trabajaron dos helicópteros, seis brigadas, cuatro agentes, un técnico, un bulldozer y un puesto de mando. En total, medio centenar de efectivos.

El Gobierno había declarado la Emergencia de Interés Nacional por los incendios que asolan el centro del país. Galicia, con su colaboración, mostró su solidaridad y respondió a las necesidades de otras comunidades autónomas al mismo tiempo que garantizaba el funcionamiento del operativo gallego contra los incendios.

Esta no es la primera ocasión en la que equipos contra incendios de Galicia se desplazan a otras comunidades, e incluso países (estuvieron en Portugal en 2017) para ayudar en la extinción de las llamas.

Operación Centinela

El Boletín Oficial del Estado (BOE), por otro lado, publica este martes el acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Consellería do Medio Rural para el despliegue de patrullas para la prevención de incendios forestales en la campaña de 2026, conocida como Operación Centinela.

La colaboración consiste en el despliegue de patrullas terrestres, con misión de vigilancia y disuasión, según establece el documento firmado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y el director general de Política de Defensa, Fernando José López del Pozo.

El Ministerio de Defensa se compromete de esta forma al despliegue operativo de patrullas terrestres entre el 10 de agosto y el 25 de septiembre. Previamente, se hará una fase de reconocimiento en la que ambas partes establecerán contacto e intercambiarán la información necesaria.

La Consellería do Medio Rural, por su parte, dotará a cada patrulla de un dispositivo GPS adecuado con la correspondiente cartografía digital actualizada, apta para el desplazamiento por terreno forestal.

El convenio no conlleva ninguna obligación ni compromiso económico para el Ministerio de Defensa y la Xunta se compromete a satisfacer el importe de los gastos que se produzcan con motivo de la colaboración, hasta un presupuesto máximo global de 593.815,32 euros.

Las patrullas terrestres tendrán varias zonas de vigilancia y actuación como preferentes: