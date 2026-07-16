Tormenta eléctrica

Tormenta eléctrica Shutterstock

Galicia

A Coruña, Lugo y Ourense, en alerta por lluvia y tormentas este jueves

La provincia lucense está bajo aviso naranja, mientras que el interior de A Coruña y la zona de Valdeorras están en alerta amarilla

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Este jueves, pese al calor, varias zonas de Galicia se encuentran bajo alerta por lluvias y tormentas. Se trata concretamente de la provincia de Lugo, el interior de A Coruña y la zona de Valdeorras en Ourense.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

Las precipitaciones caerán con más fuerza en Lugo, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta naranja en A Mariña, el centro y la montaña de Lugo por lluvias acumuladas de 30mm en una hora previstas para esta tarde desde las 14:00 horas. En el sur de la provincia el aviso es de nivel amarillo.

También por la tarde y hasta la noche se espera que estas lluvias lleguen acompañadas de tormentas que podrán traer granizo y rachas fuertes.

En Valdeorras, la alerta de la Aemet es amarilla por concentración de precipitaciones de 15mm en una hora y en donde también se esperan tormentas para esta tarde de julio entre las 14:00 y las 21:00 horas.

Misma situación en el interior de A Coruña.

Aquí la Aemet también ha activado un aviso amarillo por lluvias y por tormentas, que podrán llegar acompañadas de granizo.