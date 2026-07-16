A Coruña, Lugo y Ourense, en alerta por lluvia y tormentas este jueves

Este jueves, pese al calor, varias zonas de Galicia se encuentran bajo alerta por lluvias y tormentas. Se trata concretamente de la provincia de Lugo, el interior de A Coruña y la zona de Valdeorras en Ourense.

Las precipitaciones caerán con más fuerza en Lugo, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta naranja en A Mariña, el centro y la montaña de Lugo por lluvias acumuladas de 30mm en una hora previstas para esta tarde desde las 14:00 horas. En el sur de la provincia el aviso es de nivel amarillo.

También por la tarde y hasta la noche se espera que estas lluvias lleguen acompañadas de tormentas que podrán traer granizo y rachas fuertes.

En Valdeorras, la alerta de la Aemet es amarilla por concentración de precipitaciones de 15mm en una hora y en donde también se esperan tormentas para esta tarde de julio entre las 14:00 y las 21:00 horas.

Misma situación en el interior de A Coruña.

Aquí la Aemet también ha activado un aviso amarillo por lluvias y por tormentas, que podrán llegar acompañadas de granizo.