Solo un tren cancelado en Galicia por la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario

Renfe ha cifrado en un 1,5% el seguimiento de los trabajadores a la huelga convocada para este miércoles por Sindicato Ferroviario, con solo dos cancelaciones de trenes de alta velocidad en el turno de mañana. En Galicia, ha sido cancelado un servicio.

El AVE Sevilla-Madrid de las 9:34 horas y el AVE Madrid-Barcelona de las 8:57 no han podido salir y los viajeros han tenido que ser reubicados en servicios posteriores, según ha informado la compañía.

Respecto a los trenes de servicio público (Cercanías, Rodalies y Media Distancia), se han cancelado 21 servicios. País Vasco es la comunidad más afectada, con 11 trenes fuera de servicio, seguida de Cataluña, con tres; Asturias, Andalucía y Extremadura con dos cada una, y uno en Galicia.

Ningún trabajador de la plantilla de Grupo Renfe (Renfe Operadora, Viajeros, Mercancías, Ingeniería y Mantenimiento, Alquiler de Material Ferroviario y Proyectos Internacionales) ha secundado la convocatoria de paro de este sindicato durante el turno de noche.

Cabe recordar que la anterior convocatoria de huelga del mismo sindicato, el pasado 29 de junio, alcanzó un seguimiento global de la plantilla del 1,83%, por lo que el servicio de Renfe pudo operarse con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria.

¿Qué reivindican los trabajadores?

El Sindicato Ferroviario protesta por "el desmantelamiento" que cree que se está ejecutando en el ferrocarril público español, a través de la venta de Renfe Mercancías y el cierre de distintas bases de mantenimiento.

El sindicato también suma a sus protestas la "presión y el chantaje" que, denuncia, ejerce la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que acusa de arremeter contra el ferrocarril público en beneficio de los operadores privados.

Precisamente para visibilizar todo ello, la organización sindical convocó para este miércoles una manifestación en la zona de Atocha, frente a las oficinas de Renfe en Madrid, por la "actitud antidemocrática" con la que tacha a la dirección de la compañía.