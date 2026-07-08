Un tren Madrid-Santiago sufre una incidencia en O Irixo: hay retrasos en otros servicios

Una incidencia de un tren Avlo en O Irixo ha provocado retrasos en otros servicios. El tren averiado realizaba el trayecto entre Madrid y Santiago de Compostela cuando se quedó enganchado en pantógrafo a la catenaria, generando varios problemas.

La incidencia se produjo a las 10:35 horas, momento desde el que los pasajeros permanecen a bordo del convoy. La previsión es que hagan trasbordo a otro tren que los llevará al destino, algo que finalmente ocurrió dos horas después.

El fallo, según han indicado fuentes de Adif a Europa Press, provoca retrasos en la línea de altas prestaciones entre Ourense y Santiago, toda vez que el tren averiado ocupa una vía y el resto de convoyes son desviados por la otra.

"En estos momentos, personal de mantenimiento se encuentra trabajando para reparar los daños y poder restablecer la circulación lo antes posible", informa por otro lado Renfe a través de redes sociales.

Los pasajeros, por su parte, lamentaron la falta de información. "Parado más de una hora al sol, sin aire, sin personal, sin cafetería, sin información. Solo nos han dicho hace una hora que falla la catenaria. Esto no puede ser", expresaba sobre las 11:00 hora una usuaria de X, que confirmó sobre las 12:30 horas que otro tren había llegado para evacuarlos.