Galicia suma 19 nuevas plazas de juez y 7 de fiscal

Galicia contará con 19 nuevas plazas de jueces y 7 de fiscales tras la ampliación de la plantilla judicial y fiscal aprobada este martes por el Gobierno central. Con estas plazas, la plantilla judicial gallega aumenta un 5,2% y la fiscal un 4,5%.

La delegación del Gobierno destaca esta como la mayor creación de plazas judiciales en un año en la historia de la comunidad. En la última década se crearon un total de 21, casi las mismas que se añaden ahora.

A nivel estatal, se crearán 700 plazas de jueces y fiscales con una ampliación del 8,5%. Medio millar de estas serán para la plantilla judicial y 200 para la fiscal.

El ministro Félix Bolaños calificó en rueda de prensa estos datos como un hito "histórico".

En el caso de los jueces, de las 19 nuevas plazas 13 son para tribunales de instancia, 4 para audiencias provinciales de Pontevedra, Vigo y A Coruña y dos de adscripción territorial que se moverán según la carga de trabajo. Los tribunales de instancia reforzados serán los de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.

Para los fiscales, de las 7 nuevas plazas, como el resto de las estatales, servirán para reforzar las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer o ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

El Gobierno recuerda que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha facilitado esta ampliación, con la sustitución de los antiguos juzgados por tribunales de instancia. El nuevo modelo cifra en 100.000 euros el coste de crear una plaza judicial frente a los 500.000 euros previos a la nueva ley.