Galicia avanza contra el acoso y la violencia digital de género: aprobado el proyecto de ley

El Consello de la Xunta ha dado este lunes luz verde alproyecto de ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital en Galicia. El texto será remitido al Parlamento y con el objetivo de que sea aprobado antes de que termine 2026.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que este texto está "destinado a seguir avanzando" en la prevención y lucha contra la violencia de género: "Los nuevos peligros también llegan a las redes y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Hay una nueva cara, la violencia digital".

Rueda dio paso posteriormente a la conselleira de Política Social, Fabiola García, que destacó que la norma es la primera de este tipo en España y Europa.

García señaló que las nuevas tecnologías suponen numerosos desafíos y que, pese a las oportunidades que brindan, también implican riesgos. Así, la Xunta "ha tomado la delantera" con la ley aprobada este lunes en el Consello da Xunta.

El texto fue sometido a consulta pública el pasado mes de septiembre. Nueve entidades presentaron alegaciones, admitiéndose las referidas a aspectos técnicos y a la inclusión de medidas orientadas al refuerzo de las víctimas con discapacidad y personas trans.

La conselleira de Política Social, además, se reunió con víctimas de violencia de género y familiares para "conocer de primera mano sus necesidades y demandas".

¿Qué medidas incluye la ley?

La ley, que consta de cuatro títulos, 26 artículos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales, tiene como objetivos principales establecer los principios rectores de actuación en Galicia; regular las medidas de sensibilización, prevención y detección; promover de forma permanente la formación al personal público y las fuerzas de seguridad; y establecer medidas de apoyo y protección a las víctimas.

El texto incluye varias medidas para lograr estos objetivos. La primera es la formación en competencias digitales en todas las etapas educativas no universitarias, mientras que la segunda es la creación de un Plan integral de acoso y ciberacoso, que establecerá una coordinación y actuaciones conjuntas.

La Xunta también llegará a acuerdos con plataformas de redes sociales con el objetivo de elaborar y aplicar medidas de sensibilización, denuncia y retirada de contenidos online.

La cuarta medida se centra en el borrado de la huella digital, que podrá ser gratuito. Esta actuación requerirá resolución judicial expresa e implica "suprimir todo material digital que continúe accesible en redes y que se empleó como instrumento de acoso o de violencia digital".

El asesoramiento gratuito y el apoyo jurídico a las víctimas también forman parte de la ley, que busca de esta forma que se formen sobre cómo reaccionar, así como cómo prevenir nuevos ataques o supuestos de violencia digital.

La última de las medidas que establece el texto es la creación de una guía informativa con todas las pautas básicas de seguridad informática, derechos y recomendaciones.

La Xunta busca a través de esta ley "dar respuesta a una nueva forma de violencia de género que es cada vez más frecuente, como es la violencia digital", según concluyó Fabiola García.

Casas do Maior

El Consello da Xunta, por otro lado, dio luz verde a otro asunto en materia de Política Social. Alfonso Rueda informó de que se destinarán 550.000 euros a promover la puesta en marcha de 10 nuevas Casas do Maior entre este año y el próximo.

El objetivo, indicó el presidente de la Xunta, es que haya 800 plazas en 2027. Galicia cuenta en la actualidad con 148 Casas do Maior en funcionamiento.