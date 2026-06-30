Rueda propone un órgano conjunto de Gobierno y CCAA para crear el plan nacional de fondos de la UE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de la Unión Europea. Sergio Pérez / Xunta

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha propuesto desde el Congreso la creación de un mecanismo 'ad hoc' para la elaboración del plan nacional de fondos de la Unión Europea. En este organismo, propuso Rueda, estarían presentes de la misma manera el Gobierno central, las comunidades autónomas y las entidades locales.

El presidente de la Xunta, que hasta ahora dirigió la delegación española del Comité de las Regiones, lanzó esta propuesta hoy martes durante su intervención en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de la Unión Europea.

El mandatario gallego reivindicó la postura común que selló la delegación española en el Comité de las Regiones, denominada como 'Declaración Galicia', en la que se apela a la revisión de la propuesta de la Comisión Europea para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034.

Después de enumerar los "riesgos" que, a su juicio, supone la centralización de estos fondos, Rueda ha propuesto al Gobierno este mecanismo 'ad hoc' teniendo en cuenta que el Ejecutivo central es el que tiene la interlocución con la Unión Europea.

"Queremos trabajar con el Gobierno de nuestro propio país en la elaboración de este futuro plan nacional, en el que las comunidades autónomas y las entidades locales participemos en condiciones de igualdad real", defendió Rueda, que ha concretado que se trataría de un "espacio de decisión compartida" para negociar y coordinar estrategias desde el inicio para "evitar conflictos a posteriori".

Rueda ha insistido en que sería un "espacio de decisión compartida" para negociar y coordinar estrategias desde el inicio para "evitar conflictos a posteriori". Además, el presidente de la Xunta ha hecho un llamamiento a repensar las conferencias sectoriales para que no sean un mero foro de intercambio de información, sino "impulsar una nueva cultura de negociación y coordinación que esté a la altura de los desafíos".

La 'Declaración Galicia'

Alfonso Rueda ha hecho un balance de su "intenso" año al frente de la delegación española del Comité de la Regiones, que ahora cede al presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien afrontará "un periodo todavía más intenso de final de las negociaciones".

El presidente de la Xunta ha reivindicado la 'Declaración Galicia' en la que las comunidades piden un presupuesto "ambicioso, equilibrado y justo" para el futuro periodo, así como una gestión descentralizada de los fondos europeos.

El mandatario gallego también ha hecho una defensa de los fondos de cohesión, al considerar que no se puede "acabar con algo que ha funcionado". "Invertir más en defensa, vivienda o inmigración, no lo discutimos, no puede suponer invertir menos en cohesión, agricultura o pesca", advierte el también líder del PP gallego.

Rueda, por otro lado, ha señalado que le "preocupa" una centralización "excesiva" en la que no quede garantizada la cogobernanza con las comunidades. Así, ha apelado a influir en los debates de financiación europea "de forma temprana", pues "quien llega tarde solo puede reaccionar". Y aquí apuesta por la 'Declaración Galicia' como una "llamada a ser ambiciosos" al "coger lo mejor de todos los modelos".

Los grupos

La diputada Milagros Marcos (PP) ha denunciado durante el debate que "no solo está llegando tarde" el Gobierno, sino que el presidente, Pedro Sánchez, negocia "con muy dudosa credibilidad, autoridad y legitimidad", a quien "este Parlamento le ha pedido la dimisión mayoritariamente". La parlamentaria popular considera que la 'Declaración Galicia' "no pude ser más oportuna", pero advierte de que "quien tiene la última palabra es el presidente del Gobierno".

La diputada gallega socialista Patricia Otero, por otro lado, ha denunciado el "relato muy grave" del PP de criticar "la falta de legitimidad" del presidente del Gobierno. Si bien ha dicho "concordar en muchos de los posicionamientos" de la 'Declaración Galicia', ha instado a Rueda a que debe "influir" en "sus colegas europeos del Partido Popular para que cambien esa posición, porque son precisamente ellos los que están pidiendo menos fondos para la Unión Europea".

Carlos Flores (Vox) ha aseverado por su parte que echa en falta "datos" en la 'Declaración Galicia', pues "no aporta una comparación empírica" acerca de que la gestión autonómica sea más eficaz que otro tipo de gestión, lo cual "exige un acto de fe".

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha dejado claro que "Euskadi quiere formar parte de ese diseño" de políticas de fondos europeos, "no meros ejecutores". "Nos obliga a ponernos la tirita, ya estamos vislumbrando la herida", lamenta Vaquero, que añadió: "El reparto territorial de los fondos no capta la diversidad de las comunidades autónomas".

En su turno de réplica, Rueda ha instado al Gobierno a respaldar las reivindicaciones de las comunidades. "Ojalá sea así, seré el primero en aplaudirlo", ha asegurado el presidente de la Xunta, que en respuesta a un reproche que la diputada socialista Patricia Otero le ha dicho fuera de micro, ha indicado: "¿Muy gallego? Que lo diga usted, en fin, no creo que lo diga en sentido peyorativo, espero".