El gallego Mario Conde reduce su deuda con Hacienda y Producciones Lito sale de la lista de morosos

Mario Conde y Lito, el 'rey de las orquestas'. EP / El Español

La Agencia Tributaria ha hecho pública este lunes su lista de morosos y hay varias novedades respecto al año pasado. Producciones Artísticas Lito (del fallecido 'rey de las orquestas' Lito) desaparece, mientras que el exbanquero Mario Conde permanece pero reduce a la mitad su deuda.

El nuevo listado, que incluye a 5.853 deudores de más de 600.000 euros a cierre de 2025, ha sido publicado este martes por la Agencia Tributaria. Algunos de ellos tienen vinculación con Galicia.

El abogado gallego Mario Conde sigue presente en la lista de morosos con Hacienda, pero lo hace con una deuda un 50% inferior a la del pasado año. Así, el exbanquero debe 1,9 millones de euros.

Producciones Artísticas Lito, que en 2024 figuraba con 14,66 millones de euros de deuda y en 2025 lo hacía con 15,66 millones, desaparece. Mavieira, Martinsa-Fadesa y Transportes Martínez Souto también abandonan la lista, según recoge Europa Press.

Otros deudores con relación con Galicia son Biocarburantes de Galicia (15,62 millones), Disgauto (2,09 millones), Autos Lobelle, que incrementa ligeramente su cuantía (de 811.470 euros a 971.543 euros) y Construcciones La Rosaleda, que la reduce (de 625.497 euros a 613.150 euros).

¿Cómo pueden salir de la lista?

La Agencia Tributaria ha hecho público este mes de junio el documento en el que ya no figuran 879 deudores que sí estaban en el mismo mes de 2025. Todos ellos han abandonado la lista con un importe de 1.729 millones de euros.

La salida se puede producir por varios motivos: la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos (31/12/25), o por falta de firmeza de la deuda.

La lista, por otro lado, ha incluido 735 deudores que no estaban el año pasado y que suman 1.083 millones de euros de deuda.

En los meses transcurridos desde la publicación del anterior listado, 1.741 entidades o personas que tenían deudas pendientes a 31 diciembre de 2024 y por las que fueron publicados en el listado de junio del año pasado ingresaron 220 millones.

¿Cómo no aparecer en la lista?

Algunos deudores susceptibles de salir en la lista la han eludido de varias formas. Así, la Agencia Tributaria explica que se han realizado ingresos por importe de 79,5 millones correspondientes a deudores que han evitado aparecer en este listado de 2026.

Estos eran deudores que iban a ser seleccionados para su publicación, pero en las semanas previas a la fecha de referencia del listado (31 de diciembre de 2025) ingresaron cantidades suficientes para no aparecer en el listado (42,27 millones).

Los deudores efectivamente seleccionados también se pueden acoger a la posibilidad ofrecida por la Ley General Tributaria para evitar salir publicados, efectuando el ingreso íntegro, completo, de las deudas por las que se publicarían (37,23 millones).

Un último dato a destacar es que si se analizan los ingresos realizados por deudores efectivamente seleccionados en diciembre para el nuevo listado, entre el 1 de enero de 2026 y hasta este 12 de junio pasado, han ingresado 189,97 millones.