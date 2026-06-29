Vuelven los 40 ºC a Galicia: nuevo repunte de temperaturas a partir del jueves y fin de semana "caluroso"

Imagen de archivo de un termómetro durante una ola de calor. iStock

Tras un breve pero necesario respiro, las temperaturas volverán a repuntar en los próximos días. Galicia se prepara para una nueva ola de calor, con máximas que podrían alcanzar los 40 ºC en algunos puntos del interior.

El pronóstico meteorológico para Galicia es claro: las temperaturas subirán significativamente a partir del jueves, culminando en un fin de semana caluroso, especialmente en la mitad sur, con valores por encima de los 40 ºC.

Regresa el calor a Galicia: 40 ºC para el fin de semana

La primera semana de julio estará marcada por un aumento de las temperaturas. Aunque no está prevista una ola de calor como la que vivimos hace apenas una semana, las temperaturas experimentarán una nueva subida a mitad de semana.

Así lo ha confirmado la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) a este medio. "Las temperaturas van a subir, pero mientras tanto, no hay nada oficial. No vamos a anticipar acontecimientos porque después puede haber sorpresas".

La situación anticiclónica con vientos del nordeste se mantendrá durante el inicio de la semana. Esto provocará nubes matinales en la mitad norte de Galicia y cielos despejados en el sur. Las temperaturas comenzarán a subir, pero de forma gradual.

📢Chega o verán tipicamente galego!

Nada de treboada, nin pedrazo, nin episodio de calor, nin sur. Chega o anticiclón co seu nordés➡️sol en #Galicia, agás na Mariña onde predominarán as nubes baixas.

E tamén ca típica diferenza de temperaturas norte-sur. Previsión mañá👇 pic.twitter.com/A92a9zDGLV — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) June 28, 2026

A partir del jueves, el ascenso térmico se volverá mucho más notorio. En Ourense, por ejemplo, las máximas se situarán en torno a los 35 ºC, mientras que en Vigo se prevé valores similares. A Coruña, Ferrol y otros municipios de la mitad norte gallega tendrán temperaturas más suaves.

Ya de cara al fin de semana, del viernes en adelante, MeteoGalicia confirma un fin de semana "caluroso". No obstante, las temperaturas más elevadas se concentrarán en las zonas de interior y del sur de la región.

Según la previsión meteorológica, Ourense volverá a superar la barrera de los 40 ºC a partir del sábado, aunque los días previos (jueves y viernes) el calor también se hará notar. En el caso de Santiago de Compostela, las temperaturas rondarán los 38 ºC, mientras que en Vigo se esperan hasta 37 ºC.

Las temperaturas también volverán a repuntar en A Coruña, aunque de manera más suave. De cumplirse la previsión, la ciudad herculina vivirá su jornada más cálida de la semana el sábado, con el mercurio marcando 32 ºC a la sombra.

Por el momento, no hay avisos meteorológicos activos, aunque será necesario seguir de cerca la evolución de la situación en los próximos días.