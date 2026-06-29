Rueda, sobre la polémica del abono transporte de Madrid: "Exigimos que haya reciprocidad"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido este lunes en que el Gobierno gallego aplicará "reciprocidad" a Madrid en cuanto a los abonos de transporte, después de que la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso estableciese que solo las personas empadronadas podrían acceder a ellos.

La única excepción son las zonas limítrofes con Madrid de Castilla-La Mancha y Castilla y León gracias a los convenios existentes, de forma que el resto de los residentes no empadronados en la comunidad no podrán comprar abonos de Transporte. Esto afecta a miles de gallegos que viven en la capital por trabajo, estudios o cualquier otra razón.

La normativa vigente establece que "las tarifas que recojan los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños", según explicó Ayuso. A este respecto, la Comunidad de Madrid remitió un borrador de convenio a la Consellería de Presidencia pidiendo que la Xunta cofinancie la Tarjeta Transporte Público Personal a los universitarios y trabajadores no empadronados.

El Gobierno gallego está analizando la propuesta remitida por Madrid, pero insiste en que es "innegociable" la condición de reciprocidad, ya que hay madrileños que se benefician de las bonificaciones y ventajas de Galicia en el ámbito del transporte.

"Somos un país abierto. Si una comunidad autónoma decide hacerlo, tenemos que pedir y exigir que haya reciprocidad. Si los gallegos que usan ciertos servicios tienen que pagar más que las personas empadronadas, lógicamente en Galicia la reciprocidad consiste en eso: los que sean de esa comunidad y utilicen, aprovechándose del presupuesto gallego, determinados servicios, simplemente habrá que hacer lo mismo. El convenio que planteamos irá en ese sentido", señaló Rueda.

El mandatario autonómico explicó sin embargo que todavía no está claro qué herramienta se usará para compensar esta situación, por lo que "habrá que mirar fórmulas". "Si la Xunta hace un desembolso en Madrid, lo lógico es que Madrid lo haga aquí", añadió el presidente de la Xunta, que aclaró que mantiene una relación "cordial" con la comunidad madrileña.

Rueda considera que es fundamental mantener el respeto entre territorios, "no ser más que nadie pero tampoco menos", y recordó que son miles los madrileños que visitan Galicia tanto en verano como fuera de la época estival. Preguntado sobre si la "reciprocidad" podría establecerse sobre la sanidad u otros servicios, el presidente de la Xunta lo descartó y concretó que solo se plantea sobre el transporte.

El presidente del Ejecutivo autonómico también hizo referencia a las sanciones a pequeños comercios gallegos que vendían a través de internet en Madrid. "Los estamos asistiendo en la redacción de las alegaciones, lo que podemos hacer es asesorarlos en la redacción de la defensa de sus derechos", explicó Rueda.