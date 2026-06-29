Galicia regula el uso de maquinaria con riesgo alto de incendio: un observador y 400 litros de agua

Galicia vivió el pasado año un verano trágico en cuanto a los incendios, con más de 100.000 hectáreas calcinadas debido en gran parte a los tres fuegos más grandes de su historia: Larouco, Chandrexa de Queixa-Vilariño de Conso y Oímbra-Xinzo. Todos ellos se produjeron en agosto, uno de los dos meses junto a julio que se considera de alto riesgo, y el tercero se originó, según los indicios, por tareas de desbroce.

La Consellería de Medio Rural publica hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que regula el uso de maquinaria agrícola durante el período de alto riesgo de incendio (del 1 de julio al 30 de agosto) y cuando el IRDI sea muy alto o extremo. Lo hace después de fuegos como el de Padrón y antes de que comience la época más complicada en cuanto a la lucha contra esta lacra.

La Xunta señala en un comunicado que a través de esta orden se concreta y se desarrolla la normativa autonómica y estatal actual, facilitando los trabajos que es necesario realizar durante esta época al mismo tiempo que se maximiza la seguridad y la prevención para las personas que utilizan esta maquinaria.

Así, está permitido realizar actividades de carácter preventivo, silvícola o agrícola, que requieran la utilización de maquinaria dentro de los terrenos forestales y sus zonas de influencia, en los términos y con las recomendaciones establecidos en la actualización del Pladiga 2026, que detalla una serie de recomendaciones en el capítulo del plan preventivo.

La Xunta señala, no obstante, que en el caso de tener que desarrollar estos trabajos en la franja horaria entre las 12:00 y las 18:00 horas, será preciso tener en cuenta dos indicaciones:

Contar con una persona que pueda ejercer de observadora para que, en caso de detectar algún posible conato, dé aviso de manera inmediata a los servicios de emergencia a través de los canales telefónicos del 085 y el 112, o mediante la aplicación móvil de Alume

para que, en caso de detectar algún posible conato, dé aviso de manera inmediata a los servicios de emergencia a través de los canales telefónicos del 085 y el 112, o mediante la aplicación móvil de Alume Disponer de un depósito de agua con una capacidad mínima de 400 litros, un extintor de espuma con base de agua de por lo menos seis kilos, dos batefuegos y una mochila extintora con una capacidad mínima de 15 litros

Medio Rural concreta que en los últimos 10 años se produjeron 411 incendios forestales ocasionados por maquinaria, de los cuales cerca del 60% se concentraron en la citada franja horaria. A estos fuegos habría que sumar los no forestales, los agrícolas, que solo en el 2025 fueron 30 entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

El objetivo de esta regularización en el período de alto riesgo, y en caso de IRDI muy alto o extremo es dar seguridad en el uso de esta maquinaria y favorecer la prevención de la persona que la use, que en último término significa favorecer la propia prevención de incendios. La Xunta permite la utilización de estos aparatos siguiendo ciertas precauciones en las horas centrales del día.

Quejas de la CNT por los procesos selectivos

La CNT, por otro lado, ha acusado este lunes a la Consellería do Medio Rural y a la Dirección Xeral de Función Pública de "continuar acumulando atrasos" en los procesos selectivos vinculados al Servizo de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais (SPIF), lo que provoca "la demora en la cobertura de numerosas plazas" y la "creciente preocupación" entre el personal y los aspirantes.

El sindicato asegura que no han concluido los procesos derivados de la estabilización de empleo público, lo que dificulta la planificación de recursos humanos de un servicio fundamental para la protección del monte y la lucha contra los incendios forestales.

A esta situación, añade la CNT, se suman los retrasos en los procesos selectivos convocados para la cobertura de nuevas plazas. Las personas que se presentaron el 15 de mayo a los exámenes para Bombeiro Forestal Xefe de Brigada (29 plazas) y Bombeiro Forestal (199) todavía no saben el resultado ni la fecha de realización del tercer ejercicio, que debería ser antes del 13 de julio.

La CNT ha exigido a través de un comunicado que la Xunta adopte "medidas urgentes para desbloquear tanto los procesos de estabilización como las convocatorias en marcha".