La Xunta de Galicia activa un dispositivo de ayuda humanitaria para Venezuela tras los terremotos

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha una respuesta de emergencia para colaborar en la atención a las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela, combinando el envío de personal especializado con la activación de recursos de cooperación internacional.

En el operativo participa un equipo gallego de búsqueda y rescate en entornos urbanos, formado por seis bomberos de la asociación BRIEGAL y dos técnicos sanitarios de la ONG IAE, que se han integrado en el dispositivo español desplegado desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. Este grupo está capacitado para intervenir en estructuras colapsadas, realizar búsquedas técnicas y llevar a cabo maniobras de rescate en condiciones extremas.

La coordinación del desplazamiento y del material necesario ha sido gestionada por la Dirección Xeral de Emerxencias, que mantiene comunicación constante con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias. Se trata de un equipo con experiencia previa en misiones internacionales de emergencia, tras su participación en catástrofes como los terremotos de Turquía o las inundaciones en Libia.

En paralelo, se ha activado la vía de cooperación internacional de la Xunta para movilizar fondos de ayuda inmediata. A través del convenio con Farmamundi se destinarán 24.000 euros a actuaciones de emergencia sobre el terreno, mientras que se acelerará la colaboración con la Cruz Roja Española para canalizar otros 50.000 euros destinados a la atención de la población afectada y a labores de recuperación en las zonas dañadas.