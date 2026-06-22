Rueda insiste en pedir elecciones tras la sentencia a Ábalos: "Debería tener consecuencias políticas"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido este lunes en que se convoquen elecciones generales y ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo que condena a José Luis Ábalos a 24 años de prisión por liderar un grupo criminal "debería tener consecuencias políticas", en referencia al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

El Tribunal Supremo ha condenado, además, a Koldo García Izaguirre a cumplir 19 años de cárcel, mientras que el empresario Víctor de Aldama se libra por colaborar con la Justicia. Así se ha dado a conocer este lunes en la sentencia, contra la que solo cabe acudir al Tribunal Constitucional.

Rueda apeló, en respuesta a los medios tras el Consello da Xunta, a "recordar" quiénes son Koldo y Aldama. "Especialmente uno, que lo fue todo en el Partido Socialista junto al actual presidente del Gobierno", señaló el líder del PP de Galicia.

"Era el número 2 del PSOE, el 1 en su funcionamiento diario, uno de los ministros más potentes del gobierno de Sánchez, además detrás vino Santos Cerdán. Todo lo que estábamos conociendo, el expresidente Zapatero... Respetamos la presunción de inocencia en las instituciones, pero sentencias tan contundentes está claro que tienen que tener consecuencias políticas", insistió el presidente de la Xunta.

Alfonso Rueda, además, ha añadido que "otra cosa" es que "el instinto de supervivencia de una sola persona" le haga pensar que "no tiene por qué hacer nada", en referencia a la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo central. Así, el líder del PPdeG ha acusado al líder socialista de estar "fuera de la realidad".

Elecciones

"Si el presidente del Gobierno cree que esto no le afecta y que los españoles y gallegos piensan que esto no tiene nada que ver con él, se equivoca", añadió Rueda, que apuntó a la "imagen en el exterior" que se proyecta de España, comparando lo ocurrido aquí con la dimisión del primer ministro de Reino Unido, "falto de apoyo por circunstancias seguro que mucho menos graves y con menos incidencias".

"Todo lo abierto hace más que justificado que a los españoles se nos dé voz y poder decidir si podemos seguir así y si queremos un cambio político", insistió Rueda, en referencia a la necesidad de convocar elecciones generales.