Llega a Galicia la primera ola de calor del verano: hasta 43 ºC y peligro "importante" en las horas centrales

Llega la primera ola del verano 2026. Así lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un comunicado en el que informa de que este "episodio persistente de temperaturas muy altas" dará comienzo este próximo domingo 21 de junio.

Coincidiendo con el arranque oficial de la época estival, Galicia experimentará una subida importante de temperaturas con la ciudad de Ourense, una vez más, como epicentro de esta primera gran ola de calor.

Confirmado: llega la primera ola de calor del verano

La dorsal situada sobre el golfo de Génova dará lugar a una situación de bloqueo en los próximos días, que favorecerá el descuelgue de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) al oeste de la Península Ibérica a partir del domingo 21.

"Estos dos elementos favorecerán el desplazamiento hacia el norte de la masa sahariana, lo que, unido a la elevada insolación propia de esta época del año, dará lugar a un probable episodio de temperaturas muy altas entre el domingo 21 y buena parte de la próxima semana", avisa el servicio meteorológico.

A partir del sábado 20 se espera que comience un ascenso generalizado de las temperaturas, que será mucho más marcado el domingo 21 en Galicia. Con ello, es probable que se alcancen los 39 ºC a la sombra en la ciudad de As Burgas, mientras que en Lugo se esperan 37 ºC.

Ante esta situación, la Aemet ha anunciado avisos de nivel amarillo para esta jornada por altas temperaturas. La alerta permanecerá activa entre las 13:00 y las 21:00 horas, afectando a los municipios pertenecientes a las zonas del Miño y Ourense, y del sur de Lugo.

19/06 11:54 AVISOS PASADO MAÑANA | España: temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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La situación de calor se intensificará durante la próxima semana. De hecho, el martes 23 de junio, coincidiendo con las celebraciones por San Juan, se perfila como la jornada más calurosa del episodio, con temperaturas que podrían alcanzar los 43 ºC en Ourense y los 39 ºC en Lugo.

En el resto de Galicia, las ciudades costeras también experimentarán un ascenso térmico. En este sentido, los termómetros podrían llegar hasta los 36 ºC en Vigo y los 26 ºC en A Coruña durante esa misma jornada.

A partir del miércoles 25, el escenario más probable es que las temperaturas comiencen a descender de forma ligera, manteniéndose en valores muy elevados buena parte de la semana, "sin que se pueda determinar con precisión el final del episodio".

Peligro "importante" en las horas centrales del día

La Aemet advierte que, durante este episodio persistente de temperaturas muy altas, se espera un nivel de peligro "importante" en las horas centrales del día, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc).

El nivel de peligro de incendio irá en aumento, "especialmente en zonas del norte" de España, lo que vendrá unido a la posible ocurrencia de tormentas secas o con escasa precipitación, además de noches muy cálidas en amplias zonas.

"La entrada de calima y nubosidad media y alta, las posibles tormentas vespertinas y la posición de la DANA, son factores que generan incertidumbre sobre la intensidad y duración del fenómeno", apunta el servicio meteorológico sobre la fecha de finalización de la ola de calor.