La Xunta crea un sistema para simular la evolución de los incendios forestales: así funciona

Galicia contará este año con un sistema para simular la evolución de los virulentos incendios forestales, cada vez más intensos y peligrosos. Esta aplicación permite predecir cuál va a ser el comportamiento de las llamas en las horas siguientes, prediciendo su evolución y expansión por el territorio para facilitar el apoyo en la toma de decisiones en tiempo real. Así lo ha dado a conocer este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras al Consello da Xunta.

Diseñado y puesto en marcha por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través de Meteogalicia, el llamado Sistema de Propagación de Incendios de Galicia (Spigal) dotará a los servicios antiincendios de una herramienta propia con capacidad para adaptarse a la realidad en vivo, comparar distintos escenarios de evolución de un mismo incendio y evaluar las medidas y actuaciones en materia de extinción.

El sistema ya ha superado la fase de pruebas a partir de los datos reales de los terribles incendios del verano de 2025, con más de 100.000 hectáreas calcinadas, y está listo para entrar en funcionamiento de forma preoperativa. Spigal integrará este 2026 los datos en tiempo real (hora y localización del inicio, humo, viento, vegetación...) para que las simulaciones se ajusten de forma continua: en solo 30 minutos puede ofrecer una simulación del fuego en las siguientes 12 horas.

Más allá del incendio principal, esta herramienta permite simular la generación de focos secundarios por el transporte de chispas, así como prevenir hacia dónde avanzarán las llamas o estimar la humedad de la vegetación según las condiciones meteorológicas cambiantes, como la lluvia o el ciclo diurno. Spigal también incorporará en tiempo real al sistema las actuaciones ejecutadas por el dispositivo de extinción de incendios dependiente de Medio Rural (líneas de defensa, perímetros u observaciones sobre el terreno) para evitar que se propague.

Medio Rural, a través de Meteogalicia, trabajó meses en el desarrollo de una versión propia del sistema de referencia internacional WRF-Hiere que integra, por un lado, un modelo meteorológico de alta resolución (WRF) y, por otro, un modelo de comportamiento del fuego (Hiere). Esto permite simular de forma conjunta y simultánea la evolución de la atmósfera y la del incendio, una capacidad que se convierte en la principal ventaja que ofrece Spigal frente a los modelos convencionales.

La Xunta señala en un comunicado que predecir el comportamiento y la expansión del fuego resulta clave para saber cómo afrontar los incendios más intensos y peligrosos, ya que se trata de fenómenos muy complejos, con mucha energía y capaces de desplazarse con mucha velocidad, modificando la propia dinámica atmosférica. El calor extremo causado por el fuego, por ejemplo, puede propiciar la aparición brusca de fenómenos como los pirocúmulos, un tipo de nube de desarrollo vertical capaz de agravar un incendio.

La capacidad de anticipación que ofrece Spigal permitirá seguir mejorando la gestión en Galicia de los fuegos forestales. "Ayuda en la toma de decisiones para minimizar los riesgos para la población, refuerza la seguridad de los miembros del operativo que trabajan expuestos a la lumbre sobre el terreno", aseguró Alfonso Rueda, que señaló que también permitirá reducir la superficie quemada.

Evolución en la tipología de los incendios

La Xunta explica que la tipología de los incendios forestales fue cambiando en Galicia en las últimas décadas. Cada vez son más frecuentes los catalogados como "grandes incendios forestales", que son los que superan las 500 hectáreas. Este cambio hace que los factores meteorológicos tengan cada vez más valor en este ámbito, ya no solamente por su utilidad para anticipar el riesgo de incendios sino también para abordar y planificar su extinción.

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y la Consellería de Medio Rural ponen desde hace años a disposición de la Dirección General de Defensa del Monte los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas de Meteogalicia, de la Red gallega de detección de rayos y del radar localizado en Cuntis, así como las previsiones de sus modelos de alta resolución.

Esto permite calcular diariamente el IRDI (índice de riesgo de incendios forestales), realizar los boletines informativos y conocer la evolución de la atmósfera en el lugar donde se esté produciendo el foco, lo que permite anticipar cualitativamente su comportamiento y ayudar en las maniobras y en las labores de extinción.

La Xunta considera que, dado que los incendios más intensos pueden modificar las condiciones atmosféricas de su entorno influyendo en su propia evolución, era importante contar con herramientas como Spigal.

Limpieza de fajas secundarias

La Xunta, a través del convenio de colaboración con Seaga para la gestión de la biomasa en las franjas secundarias, realizó actuaciones preventivas en algo más de 2.600 parcelas de 70 parroquias priorizadas de toda Galicia, así como en cerca de 200 kilómetros de vías municipales.

Preguntado sobre las quejas respecto a que no se cumple esta limpieza, Rueda señaló que la Xunta "no se puede encargar" del 100% de los trabajos, por lo que empieza por las parroquias con más riesgo de incendios. "Si esto queda en manos de la Xunta, será un trabajo incompleto, los concellos tienen que hacer su trabajo", señaló el presidente de la Xunta, que asumirá "todo lo que podamos".

"Y está el papel de los particulares, que cada vez tienen que ser más conscientes de su obligación de mantener sus propiedades, también por su propio bien, en un estado aceptable de limpieza", añadió Rueda a este respecto, añadiendo que es la primera vez que se apuesta por este sistema colaborativo: "Lo seguiremos haciendo hasta conseguir una limpieza total".

Un total de 299 ayuntamientos solicitaron su adhesión al convenio, de los cuales 275 tienen ya el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales aprobado. Los municipios que actualmente no solicitaron su adhesión son Narón, Oleiros y Sada, en la provincia de A Coruña; Abadín, Castroverde, Cervantes, Meira y Muras, en Lugo; Ramirás y Viana do Bolo, en Ourense; y A Illa de Arousa, Vigo, Vila de Cruces y Rodeiro, en la provincia de Pontevedra.

En todo caso, el 50% de los ayuntamientos (152) pidieron la realización de estos trabajos, mayoritariamente para acometer actuaciones en vías de titularidad municipal (el 56%), que no son franjas secundarias, y también para la realización de ejecuciones subsidiarias (el 26%), para inspecciones (27%) y seis municipios solicitaron ejemplares de árboles compatibles.