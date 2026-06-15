La Xunta aprueba el calendario laboral de 2027: estos son todos los festivos
El 25 de julio es domingo, por lo que la Xunta lo sustituye por el Día del Padre
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El Consello da Xunta ha dado este lunes luz verde al calendario laboral para 2027. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dado a conocer los festivos de los que disfrutará la comunidad a lo largo del próximo año.
La normativa estatal fija 14 fiestas anuales de ámbito nacional no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por los ayuntamientos y otros nueve son no sustituibles a menos que coincidan en domingo.
Estos nueve días no laborales son:
- 1 de enero
- Viernes Santo
- 1 de mayo
- 15 de agosto
- 12 de octubre
- 1 de noviembre
- 6 de diciembre
- 8 de diciembre
- 25 de diciembre
Los otros tres festivos de carácter nacional son opcionales y pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas. Uno de ellos es el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia a menos que coincida en domingo (no es el caso del próximo año).
Otro es el Jueves Santo, que Galicia también mantiene.
El tercer festivo nacional opcional que suele haber en la comunidad autónoma es el 25 de julio. Como el próximo año coincide en domingo (es Año Xacobeo), será festivo el 19 de marzo, Día del Padre.
El 15 de agosto, que también coincide en domingo, será sustituido en Galicia por el lunes 17 de mayo, Día das Letras Galegas.
Calendario completo
El calendario completo de festivos de cara a 2027 en Galicia, a falta de que cada ayuntamiento apruebe los dos que le corresponden, es el siguiente:
- Viernes 1 de enero
- Miércoles 6 de enero
- Jueves Santo - 25 de marzo
- Viernes Santo - 26 de marzo
- Viernes 19 de marzo
- Jueves 1 de mayo
- Sábado 17 de mayo
- Martes 12 de octubre
- Lunes 1 de noviembre
- Lunes 6 de diciembre
- Miércoles 8 de diciembre
- Sábado 25 de diciembre