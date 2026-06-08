Galicia lucha contra el desperdicio alimentario: crea una web para la venta de excedentes

Galicia luchará contra el desperdicio alimentario a través de su primera Estrategia de pérdidas y lucha contra el desperdicio alimentario. El Consello da Xunta ha aprobado este lunes iniciar la elaboración de esta estrategia que incluye medidas a corto, medio y largo plazo, entre ellas la creación de una web para que los productores puedan vender artículos que no encajan en los canales de venta habituales.

Así lo han explicado esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez. El objetivo es que la estrategia se aplique ya el próximo año, con el objetivo de comenzar a reducir los desperdicios: los últimos datos, indicó Rueda, apuntan a que una familia media desperdicia unos 80 kilos de comida y bebida al año.

"Hablamos de lo que podemos hacer como sociedad para evitar que los alimentos sean un residuo", indicó Gómez Rodríguez, indicando que el Ejecutivo gallego también busca ofrecerles a los productores una solución ante los excedentes que no cumplen estándares estéticos.

Así, esta iniciativa "de carácter social, solidario y altruista que apela a la solidaridad colectiva" es una oportunidad clara para mejorar el aprovechamiento de los recursos en diferentes ámbitos. La conselleira de Medio Rural indicó a este respecto que, según la FAO, un tercio de la producción se pierde.

Las medidas de la estrategia

El Consello da Xunta ha dado de esta forma luz verde a la primera estrategia de pérdidas y lucha contra el desperdicio alimentario en Galicia, con varias medidas que irán aplicándose de forma paulatina. María José Gómez Rodríguez avanzó hoy algunas de ellas, como la creación de una web dentro de la de su departamento con información de relevancia sobre este asunto.

El Gobierno gallego también se compromete a elaborar un documento con preguntas y respuestas para resolver las dudas más habituales y a realizar campañas de sensibilización e información para llegar a la ciudadanía, así como a redactar guías de buenas prácticas en diferentes ámbitos sectoriales.

Las consellerías de Medio Rural y Medio Ambiente, en colaboración con el Instituto Galego de Estatística (IGE) realizarán encuestas para dimensionar la situación de Galicia respecto a esta problemática, ya que la mayor parte de los datos disponibles son a nivel mundial, europeo y estatal. Participarán en ellas tanto los ciudadanos como el sector Horeca, entre otros.

Gómez Rodríguez avanzó, además, que desarrollarán una iniciativa de elaboración de recetas de aprovechamiento de la mano de cocineros de prestigio y que harán fichas informativas comparando la fecha de caducidad con la de preferente: un 6% de los productos se tiran por una confusión derivada entre estos dos términos.

La Xunta, por otro lado, quiere orientar la estrategia hacia los productos, industrias y empresas de alimentación, de ahí la creación de una web a la que podrán subir el excedente de los productos que no consiguen vender por sus imperfecciones. Estos alimentos estarán a disposición de los comedores públicos o colectivos.

Las empresas, además, podrán adherirse a un manifiesto y obtener un sello que acredita su compromiso y la Xunta organizará una jornada anual de reconocimiento público para todas las entidades que estén haciendo buenas prácticas en este sentido.

La conselleira de Medio Rural, por último, señaló que reducir desperdicios alimentarios valoriza los productos gallegos y genera una rica economía circular de la que en Galicia hay buenos ejemplos como el comedor colectivo de Inditex, del que aseguró que es "un referente a nivel internacional".