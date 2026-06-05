Una conocida estafa reaparece en Galicia y deja nuevas víctimas tras sustraerles importantes sumas de dinero

Los estafadores no descansan y, prueba de ello, es la nueva alerta urgente que ha emitido la Jefatura Superior de Policía de Galicia tras detectarse en las últimas semanas varios casos de la conocida estafa del tocomocho.

A pesar de ser un timo clásico, "los delincuentes han vuelto a poner en práctica con éxito", advierte la Policía Nacional. En esta ocasión, se han cobrado un número "significativo" de víctimas en la región, logrando sustraer importantes sumas de dinero y joyas.

Una conocida estafa vuelve a cobrarse víctimas en Galicia

Como es habitual, el perfil de la víctima de la estafa del tocomocho suele ser el de personas de avanzada edad que caminan solas por la calle, un colectivo vulnerable al que los estafadores abordan mostrando una gran cercanía.

Pero... ¿en qué consiste este timo? Te estarás preguntando. Pues bien, el engaño se desarrolla habitualmente en tres fases que la Policía Nacional denomina: el gancho, el gancho secundario y la transacción.

En primer lugar, el estafador aborda a la víctima manifestando tener un billete de lotería premiado que no puede cobrar por algún motivo urgente. A continuación, aparece un segundo implicado, que parece un transeúnte cualquiera, que "confirma" que el boleto está premiado.

La pareja convence a la víctima para que entregue una cantidad elevada de dinero en efectivo o joyas, a cambio del boleto premiado, que supuestamente tiene un valor muy superior.

Los estafadores incluso se ofrecen a acompañar a la víctima, habitualmente una persona de avanzada edad, a su domicilio o al banco a retirar los fondos. "Una vez que tienen el dinero, desaparecen", explica la Policía Nacional.

Para evitar caer en la trampa, la Jefatura Superior avisa de que "nadie regala dinero": "Desconfíe de desconocidos que ofrecen boletos de lotería supuestamente premiados por causas de urgencia, o de cualquier otro beneficio económico fácil en la vía pública".

También advierte de que no se debe acudir al banco acompañado de desconocidos y que hay que desconfiar si no permiten realizar llamadas alegando urgencia en la transacción.

En caso de sospecha, lo recomendable es llamar de manera inmediata al teléfono de emergencias de la Policía Nacional (091) e intentar fijarse en los rasgos físicos de los sospechosos, su vestimenta o el vehículo que puedan utilizar, para facilitar su posterior localización.