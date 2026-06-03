El 40% de los médicos de cabecera de Galicia reciben el plus por objetivos con las bajas, según la Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado este miércoles que el 40% de los médicos de cabecera del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ya perciben el plus por objetivos con las bajas. Así lo ha explicado en el Parlamento gallego, donde ha tenido un enfrentamiento con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ha exigido la retirada de lo que ha denominado "plus anti bajas".

Pontón pidió a Rueda que, "si le queda algo de decencia", escuche a los médicos y médicas de familia y "retire" la propuesta de pagarles un extra a los facultativos que acorten las bajas laborales de sus pacientes. "La respuesta a esa ocurrencia ya la dieron los propios profesionales, los colegios médicos, la asociación de médicos de familia y sindicatos, tachando la medida de burda y disparatada, que pone en riesgo la salud de las personas", señaló la nacionalista.

La líder del BNG ha criticado, según recoge Europa Press, que el PP vea las bajas laborales "no como un derecho a la salud, sino como un gasto", pese a que "Galicia es la segunda comunidad autónoma con menos bajas de todo el Estado".

Pontón también ha acusado al Gobierno gallego de iniciar una "campaña de criminalización" contra los trabajadores que están de baja, a los que "acusa de defraudadores que fingen estar enfermos". "Con su plus anti bajas pretende que la gente vaya a trabajar enferma y de paso cuestiona la profesionalidad de los médicos", criticó la nacionalista, que considera que la medida "atenta contra el código deontológico médico".

"Hablamos de personas enfermas, no de paquetes que hay que despachar cuanto antes", reprochó Pontón, que atribuyó el problema a las "listas de espera" causadas por los "recortes y privatizaciones" del PP. La portavoz del BNG, además, ha contrapuesto la diligencia del presidente de la Xunta para "perseguir" a quien coge una baja laboral, con su falta de medidas ante la "siniestralidad laboral".

La Xunta no retirará el plus

Rueda, por su parte, insistió en que en Galicia "hay un problema" relacionado con el absentismo y en que el "indicador" de las bajas está en los objetivos de gestión del Sergas desde hace más de año y medio. Cuando comenzó la medida, implementaba un 1% de los facultativos. "Ahora, casi el 40% de los médicos que tienen cupo, están aplicando este objetivo de gestión", añadió el presidente de la Xunta.

El líder del PPdeG ha preguntado a la portavoz nacionalista si está intentando acusar a la Xunta de "coaccionar" al 40% de los médicos de cabecera y le ha afeado que uno de los portavoces que saliese a rechazar esta medida fuese "un candidato" del BNG. Rueda, además, señaló que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Gobierno central, impulsa una estrategia para luchar contra las incapacidades laborales transitorias que dice que "hay que controlar especialmente a los trabajadores con dos o más bajas al año".

"Todo trabajador que tenga que estar de baja porque esté enfermo o porque esté incapacitado para trabajar, sagrado; pero los que estén de baja y puedan trabajar, eso también hay que arreglarlo", indicó Alfonso Rueda, que recordó que el coste del absentismo supone en la comunidad gallega "más de 2.000 millones de euros", un "2% del PIB".

"¿Cuál es su propuesta? ¿No hacer nada y dejar que las bajas duren indefinidamente hasta que le pete?", le ha preguntado Rueda a Pontón, emplazando al BNG a "abandonar toda esperanza": "Aquí hay un problema y el gobierno está para solucionarlo, por las empresas, por los autónomos y por toda Galicia".

Réplica al PSdeG

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, replicó por su parte al PSdeG que el plus a médicos por las bajas es un indicador que "también emplea el Gobierno central". Lo ha hecho después de que el diputado socialista Julio Torrado cuestionase al responsable autonómico sobre "por qué alteró la decisión clínica con criterios economicistas", en contra, ha añadido, "de colegios médicos y de organizaciones profesionales".

Gómez Caamaño indicó a este respecto que "nunca se sustituye el criterio del profesional médico" y ha tachado la "polémica" de "artificial". El conselleiro de Sanidade añadió que el objetivo de la medida es "mejorar la gestión de las incapacidades": "Estamos mejorando los procesos para evitar demoras que no son clínicas y derivan del propio funcionamiento del sistema",.

Torrado, por su parte, ha insistido en que el hecho de que "se bonifique al profesional que no supera la media estándar" significa "introducir un criterio economicista en una variable que tiene que ser clínica". A ello, el conselleiro de Sanidade ha replicado que el Gobierno gallego "no fomenta que un paciente que no esté en condiciones sea dado de alta", sino que pretende que "las bajas no se prolonguen más allá del tiempo necesario".

Gómez Caamaño, por otro lado, ha respondido a una pregunta de Encarnación Amigo (PPdeG) sobre la repercusión para Galicia de la aprobación del nuevo real decreto-ley de copago farmacéutico, que ha tachado de "chapuza". El conselleiro de Sanidade lamentó que el real decreto esté ya en vigor mientras que las comunidades no "lo pueden aplicar porque para eso el Ministerio tiene que establecer la población a la que corresponde cada tramo".

Inspectores critican el protocolo

La Asociación de Inspección Sanitaria de Galicia, por otro lado, ha hecho público un comunicado en el que expresa su preocupación por los efectos que puede tener el protocolo común de gestión de incapacidades temporales anunciado por la Xunta y el papel que las mutuas jugarán en él.

El colectivo defiende que las altas laborales deben estar condicionadas solo al reconocimiento médico del trabajador por el correspondiente facultativo del Sergas, aunque en algunos casos puede ser expedida por los inspectores médicos, "también tras el reconocimiento médico del trabajador afectado".

La resolución autonómica, denuncian los inspectores, les atribuya a las mutuas "una relevancia superior a la prevista en la legislación estatal". La asociación se suma así a la postura expresada por los cuatro colegios médicos gallegos, remarcando que se debe "salvaguardar" la relación médico-paciente" y "anteponer la valoración clínica presencial en las propuestas de alta".